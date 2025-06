Victoria Beckham und Geri fehlten bei Mel B.s 50. Geburtstag

Mel B. (50) hat am Samstagabend in Leeds ihren 50. Geburtstag mit einer glamourösen Party gefeiert, umgeben von Freunden und Familie. Auch ihre Spice Girls-Kolleginnen Mel C. (51) und Emma Bunton (49) waren mit von der Partie. Doch die Abwesenheit zweier besonderer Personen fiel deutlich auf: Victoria Beckham (51) und Geri Halliwell (52) fehlten bei dem Event! Während Victoria laut The Sun angeblich aufgrund von beruflichen Verpflichtungen nicht kommen konnte, äußerte sich Geri nicht zu ihrem Fernbleiben. Dabei hatte die gesamte Band im Vorjahr noch an Posh Spices eigenem 50. Geburtstag teilgenommen und die gemeinsame Zeit genossen.

Die Spannungen zwischen Mel B. und Geri waren in der Vergangenheit immer wieder Thema, zuletzt auch nach einem Vorfall auf Victorias Party, bei der die beiden sich anscheinend nur schwer zusammenraufen konnten. Informanten der Zeitung zufolge soll Mel versucht haben, sich mit Geri zu versöhnen, jedoch ohne Erfolg: "Mel versuchte auf der Party, die Wogen mit Geri zu glätten, aber es lief nicht wie geplant. Sie lachte über alles, aber Geri schien nicht daran interessiert zu sein, was sie zu sagen hatte, und ging weg." Außerdem habe sich Geri bei einem Gruppenfoto so weit es geht von ihrer früheren Bandkollegin weggestellt.

Wie das Verhältnis zwischen den beiden Frauen aktuell ist, ist unklar. Einen großen Zoff scheint es aber nicht mehr zu geben: Zwar war Geri nicht bei der Party ihrer Ex-Bandkollegin, dennoch gratulierte sie ihr im Netz mit liebevollen Worten. "Alles Gute zum 50. Geburtstag, Mel. Ich wünsche dir ein schönes weiteres Lebensjahr", schrieb sie. Dazu teilte sie ein Foto, das sie beide in den 1990er-Jahren während ihrer Zeit bei den Spice Girls zeigt.

Getty Images Mel B., Emma Bunton, Melanie C., Geri Halliwell und Victoria Beckham bei der Victoria's Secret Show

Getty Images Mel B. bei einer Sondervorstellung von "Celebrity Bear Hunt" in London

