So viel Geld verdient Geri Horner dank Spice-Girls-Erbe

Geri Horner, früher bekannt als Ginger Spice der ikonischen Girlband Spice Girls, blickt auch fast drei Jahrzehnte nach ihrem Ausstieg aus der Band auf beeindruckende Einnahmen zurück. Wie neue Geschäftszahlen zeigen, verdiente die 52-jährige Sängerin im vergangenen Jahr mehr als 860.000 Pfund allein durch ihre Firma Wonderful Productions, die Einnahmen aus ihrer Karriere mit den Spice Girls bündelt. Die Mutter von zwei Kindern betreibt das Unternehmen seit 1997, und mit den jüngsten Gewinnen belaufen sich die angesammelten Einnahmen von Wonderful Productions auf über 2,16 Millionen Pfund.

Doch das ist nicht das einzige erfolgreiche Standbein, auf das sich Geri stützen kann. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christian Horner (51) hat sie ein florierendes Imperium um die Pferdezucht aufgebaut. Die beiden gründeten 2021 das Unternehmen OMBI, und obwohl dafür zuletzt über 600.000 Pfund investiert worden sind, konnten sie die Gewinne verdreifachen. Ihre Leidenschaft für Pferde zeigt sich auch in den kreativen Namen ihrer Rennpferde wie "Look at Mee" oder "It's Raining Men". Zudem baut Geri weiter an ihrer Karriere als Schriftstellerin. Sie arbeitet daran, ihre "Rosie Frost"-Buchreihe auf die Kinoleinwand zu bringen und führte bereits Gespräche mit Filmproduzenten über eine mögliche Verfilmung.

Geri scheint das Familienleben mit Christian und ihrer gemeinsamen Leidenschaft für Pferderennen genauso zu genießen wie ihre vielseitigen geschäftlichen Erfolge. Christian, der als Teamchef von Red Bull Racing bekannt ist, beschreibt das Hobby als eine willkommene Abwechslung von der Formel-1-Welt. "Es ist ein bisschen Escapismus und etwas, was Geri und ich als Familie genießen können", sagte er in einem Interview mit Daily Mail. Geri selbst zeigt mit ihrer Unternehmensführung, ihrem Schreibtalent und nun auch der möglichen Filmadaption immer wieder, wie vielseitig sie ist – und dass auch ein Leben nach den Spice Girls äußerst erfolgreich sein kann.

Getty Images Die Spice Girls: Emma Bunton, Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Melanie Brown und Victoria Beckham

Getty Images Geri Halliwell und Christian Horner beim Grand Prix von Bahrain

