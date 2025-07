Victoria Beckham und Geri kommen nicht zu Mel B.s Hochzeit

Melanie Brown, besser bekannt als Mel B. (50), heiratet an diesem Samstag ihren Verlobten Rory McPhee in der ikonischen St. Paul's Cathedral in London. Doch von der ehemaligen Spice Girls-Band, die einst für "Girl Power" stand, werden nicht alle Frauen an ihrem großen Tag teilnehmen: Weder Victoria Beckham (51) noch Geri Halliwell (52) sind bei der Zeremonie dabei. Zudem gibt es laut Daily Mail Gerüchte, dass auch eine der beiden anderen Spice Girls, Emma Bunton (49) oder Melanie C., die Feier möglicherweise meiden könnte. Ein Insider erklärte gegenüber dem Magazin: "Victoria und Mel mögen sich wirklich, aber es kam einfach so, dass sie nicht teilnehmen kann. Mit Geri hingegen war die Beziehung zu Mel oft schwierig."

Die Beziehung zwischen Mel B. und Geri Halliwell ist schon seit Jahren angeknackst. Ein besonders brisanter Moment war 2019, als die 50-Jährige in einem Interview andeutete, dass sie und Geri in den 90ern eine kurze, intime Beziehung hatten. Diese Bemerkung löste nicht nur Spannungen mit ihrer Ex-Bandkollegin aus, sondern auch mit deren Ehemann Christian Horner (51), der Berichten zufolge "entsetzt" darüber war. Zuletzt hatte Mel für Aufsehen gesorgt, als sie im Podcast "So Wrong It's Right" scherzhaft Zweifel an Geris Alter äußerte. Diese und weitere Vorfälle führten dazu, dass die Freundschaft zwischen den beiden bis heute belastet ist.

Für Mel ist dies bereits die dritte Hochzeit. Nach zwei turbulenten Ehen mit Jimmy Gulzar und Stephen Belafonte (50) hat sie in Rory einen neuen Partner gefunden, der ihr Vertrauen in Beziehungen wiederhergestellt hat. Die beiden verliebten sich, als Rory, ein Friseur und langjähriger Freund der Familie, die Sängerin 2019 während einer schweren Phase unterstützte. Drei Jahre später verlobten sich die beiden und planen seither ihre Traumhochzeit. Trotz der Abwesenheit von Victoria und Geri wird die Trauung mit prominenten Gästen und einer festlichen Atmosphäre zweifellos ein unvergessliches Ereignis werden.

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Getty Images Geri Halliwell und Mel B. beim Grand Prix in Großbritannien, Juli 2019

Getty Images Mel B. im November 2023