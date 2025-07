Zoff-Indiz: Spice-Girls-Mütter teilen Foto, doch eine fehlt

Melanie Brown, bekannt als Mel B. (50), hat für Spekulationen gesorgt: Am vergangenen Wochenende feierte sie ihre Hochzeit mit Rory McPhee, doch nicht nur von ihren ehemaligen Bandkolleginnen der Spice Girls blieb ein Großteil fern, auch eine ihrer engen Jugendfreundinnen, Spice Girl Geri Halliwell (52), sowie deren Mutter Ana María Hidalgo wurden bei den Feierlichkeiten vermisst. Während Mel Bs Mutter Andrea Brown ihre langjährige Freundschaft mit den "Spice Mums" Victoria Beckhams (51) Mutter Jackie Adams und Melanie Cs Mutter Joan Chisholm in einem Instagram-Post betonte, blieb Geris Familie unerwähnt. Diese Geste hat die Gerüchte um Spannungen zwischen den Frauen weiter angefacht, wie die Daily Mail zusammenfasste.

Die Beziehung zwischen Geri und Mel B gilt als kompliziert, besonders seit der Enthüllung über eine intime Begebenheit zu Beginn ihrer musikalischen Karriere, die Mel B 2019 öffentlich machte. Berichten zufolge empfand Geri diese Offenlegung als Vertrauensbruch, zumal sie nie eine Entschuldigung von Mel bekam. Geris Ehemann Christian Horner (51) soll damals ebenfalls bestürzt über die Äußerungen gewesen sein. Ungeachtet dieser Differenzen nahmen auch Victoria und Melanie C nicht an der Hochzeit teil – allerdings aus weniger brisanten Gründen. Beide bedauerten ihre Abwesenheit online, wobei Melanie C beteuerte, sie sei "völlig fertig" gewesen, nicht dabei sein zu können.

Geri stach nicht nur durch ihre Abwesenheit heraus, sondern auch durch Schweigen in den sozialen Medien zur Hochzeit. Laut Insidern der Daily Mail haben die ehemaligen Bandkolleginnen "eine stürmische Beziehung und hatten zeitweise Schwierigkeiten, im selben Raum zu sein, ohne dass es zu Feindseligkeiten kam". In der Vergangenheit trat auch Ana María Hidalgo selten zusammen mit den übrigen Spice-Girls-Müttern auf. Unterdessen spekulieren Fans über die Bedeutung dieser jüngsten Ereignisse für die ohnehin wackelige Freundschaft. Insbesondere in Anbetracht der langjährigen Verbindung aller Spice-Girls-Familien werfen diese Entwicklungen die Frage auf, ob die früheren Spannungen zwischen den Bandmitgliedern sich womöglich auch in die nächste Generation übertragen – oder womöglich doch noch in diesem Leben beigelegt werden.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Die Spice Girls Mel B und Geri Halliwell lächeln.

Instagram / pandy397 "Spice Mums" Joan Chisholm, Andrea Brown und Jackie Adams posieren auf Mel Bs Hochzeit, Juli 2025.

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls