Nach Skandal: Geri und Christian Horner zeigen sich verliebt

Es scheint, als gehören die Krisengerüchte der Vergangenheit an. Nachdem Christian Horner (51) im vergangenen Jahr in einen Sexting-Skandal verwickelt gewesen war, zeigen sich der Formel-1-Chef und seine Ehefrau Geri (52) nun total verliebt. Wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, verbrachten sie ein entspanntes Date auf der Pferderennbahn in Warwick. Die Turteltauben konnten allem Anschein nach kaum die Finger voneinander lassen, während sie die Rennen genossen und bis über beide Ohren strahlten, als das von ihnen favorisierte Pferd das Rennen gewann.

Christian und das ehemalige Spice Girls-Mitglied haben ein turbulentes Jahr hinter sich. Anfang 2024 standen sie aufgrund von Anschuldigungen gegen den 51-Jährigen im Fokus: Er soll sich einer Kollegin gegenüber "unangemessen" verhalten haben. Red Bull leitete daraufhin eine interne Untersuchung ein, bei der die Unschuld des Teamchefs festgestellt wurde. Kurz darauf folgte jedoch ein Rückschlag: Es wurden Chatverläufe veröffentlicht, in denen der Brite seine Mitarbeiterin unter anderem nach Fotos fragte oder doppeldeutige Kommentare machte.

Trotz dieser Negativ-Schlagzeilen zeigte sich das Ehepaar immer wieder vereint. Insbesondere Geri machte mit den öffentlichen Auftritten an der Seite ihres Mannes deutlich, weiterhin zu ihm zu halten – weswegen Christian während einer Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien betonte, sehr dankbar für seine Liebste zu sein. "Ich habe das große Glück, dass ich eine wunderbare Familie [...] habe", erklärte er und fügte hinzu: "Meine Frau hat mich phänomenal unterstützt."

Getty Images Christian Horner im Februar 2024

Getty Images Christian Horner und Geri Halliwell-Horner im Dezember 2024

