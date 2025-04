So hart war Kindheit mit berühmten Eltern für Apple Martin

Apple Martin (20) ist als Tochter von Gwyneth Paltrow (52) und Coldplay-Sänger Chris Martin (48) von klein auf an das Leben im öffentlichen Auge gewöhnt. Trotz aller Vorteile sei dies nicht immer leicht für den Promispross gewesen: Gegenüber Interview Magazine erklärt sie, wie herausfordernd es war, mit berühmten Eltern groß zu werden. "Ich wuchs auf mit diesem ungleichen Balanceakt, mit meiner Mutter aus dem Flughafen herauszugehen und von Kameras überrannt zu werden, und dann einfach ein normales Kind zu sein", erzählt sie. Apple beschreibt, dass sie oft ängstlich war, Fehler zu machen, da sie immer im Rampenlicht stand.

Trotz der Schattenseiten einer Kindheit mitten in Hollywood scheint Apple sich dem Entertainment-Business zuzuwenden. Ihr erster Auftritt im Fernsehen liegt schon Jahre zurück – 2006 wurde sie in einer Sendung zu den "20 süßesten Promi-Babys" vorgestellt. Seitdem machte sie sporadische öffentliche Auftritte, etwa mit einem Kurzauftritt in Gwyneths Netflix-Serie "The Goop Lab" im Jahr 2020. Anfang 2023 zog Apple in der Modewelt Aufmerksamkeit auf sich, als sie bei der Chanel Haute Couture Show in Paris in der ersten Reihe saß.

Neben ihrem Leben in der Öffentlichkeit verfolgt Apple derzeit ein Studium. Die 20-Jährige geht zur prestigeträchtigen Vanderbilt University in Nashville, wo sie einen Abschluss in Recht und Geschichte anstrebt. Im Interview betont sie jedoch ihre Begeisterung für die Bühne und das Theater. "Ich würde so gerne Theater machen, weil ich es so sehr liebe", schwärmt sie und fügt hinzu: "Ich wurde als Theaterkind geboren." Um ihre Leidenschaft während ihres Studiums nicht zu vernachlässigen, wolle sie sich in Zukunft an studentischen Kurzfilmen beteiligen.

Ramey Photo / MEGA Chris Martin und seine Tochter Apple im Jahr 2007

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und ihre Tochter Apple, Dezember 2024

