Gwyneth Paltrows Tochter begeistert bei Paris Fashion Week

Apple Blythe Alison Martin (18) ist ihrer Mama wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten! Zwischen 2003 und 2016 war Gwyneth Paltrow (50) mit dem Coldplay-Frontman Chris Martin (45) verheiratet. Zusammen haben die beiden zwei Kinder, mit denen sich die Goop-Gründerin auch immer wieder im Netz zeigt. Dabei bekommt besonders das Mutter-Tochter-Duo immer wieder Komplimente – nicht zuletzt aufgrund seiner unglaublichen Ähnlichkeit. Bei einer Fashionshow zog Apple nun alle Blicke auf sich.

Am vergangenen Dienstag war die 18-Jährige bei der Chanel Haute Couture Fashionshow im Rahmen der Paris Fashion Week zu Gast. Dem Anlass entsprechend schmiss sich Apple auch ganz schön in Schale. In einem schwarz-weiß karierten Mini-Kleid mit dazu passender Jacke posierte sie zunächst für die Fotografen, bevor sie sich in der ersten Reihe im Zuschauerraum niederließ. Die Beauty trug ihre blonden Haare offen über die Schulter fallend – die Ähnlichkeit mit ihren berühmten Eltern war dabei kaum zu übersehen. Besonders ihrer Mutter Gwyneth schien Apple wie aus dem Gesicht geschnitten. Weitere Gäste des Events waren unter anderem Sadie Sink (20), Roger Federer (41), Lucy Boynton (29) und Vanessa Paradis (50).

Erst vor wenigen Wochen hatte Gwyneth ihre rund 8,2 Millionen Follower auf Instagram mit einigen Mutter-Tochter-Schnappschüssen der beiden erfreut. So hatte sie anlässlich des Jahreswechsels Einblicke in die Silvesterfeier der Familie gewährt. "Das Jahr 2022 wurde mit viel Liebe und ein bisschen Meer abgeschlossen", hatte sie ihren Post betitelt.

Anzeige

Getty Images Apple Blythe Alison Martin im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Angèle, Sadie Sink, Lucy Boynton und Apple Martin bei der Chanel-Fashionshow, 2023

Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und ihre Tochter Apple an Silvester 2022/2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de