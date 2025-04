Gwyneth Paltrow feiert das Cover-Debüt ihrer Tochter Apple

Apple Blythe Alison Martin (20), die Tochter von Gwyneth Paltrow (52) und Coldplay-Frontmann Chris Martin (48), hat jetzt ihr Debüt auf der Titelseite eines Magazins gefeiert. Die Bilder des Shootings teilte das Interview Magazine am 3. April auf Social Media – und Gwyneth ließ es sich nicht nehmen, ihrer Tochter in den Kommentaren süße Glückwünsche zu hinterlassen – mit zwei roten Herzen und einem Apfel-Emoji. Für die 20-Jährige ist es das erste Mal, dass sie auf einem Cover zu sehen ist. Im dazugehörigen Interview erzählte Apple, dass sie derzeit an der Vanderbilt University studiere, den Studiengang "Law, History and Society" belege und nebenbei Leidenschaft für Theaterproduktionen hege.

Apple gab an, dass ihr Studium eine spannende Balance zwischen ihrer Hauptfachrichtung und den kreativen Aktivitäten sei. Sie ist Mitglied im Vanderbilt Original Cast, einem Cabaret-Theater-Ensemble, das unter anderem eine Musical-Parodie aus der Realityshow Love Island inszeniert. "Es macht so viel Spaß. Die Songs sind großartig", schwärmte sie über die Produktion. Derzeit sei sie wohl damit beschäftigt, die Kostüme für das Stück zusammenzustellen. Ihre Mutter Gwyneth zeigte sich in vorherigen Interviews stolz auf die Bodenständigkeit ihrer beiden Kinder. Sie betonte im Gespräch mit Vanity Fair, dass Apple und ihr jüngerer Bruder Moses Martin (18) trotz der berühmten Eltern sehr unvoreingenommen und geerdet seien.

Gwyneth hat bereits in der Vergangenheit ihre enge Bindung zu ihren Kindern betont. Zu Apples 20. Geburtstag widmete sie ihr einen berührenden Instagram-Post, in dem Gwyneth ihre Tochter als "die Außergewöhnlichste, die Witzigste und die Brillanteste" beschrieb. Besonders Apples Umzug für das College nach Nashville fiel der Schauspielerin schwer, wie sie gegenüber People gestand: "Es war furchtbar." Auch wenn der Abschied schmerzte, freut sie sich nun umso mehr auf Besuche am Campus. Neben Apple ist auch Sohn Moses ins College gestartet. Trotz der räumlichen Distanz bleibt die Familie eng verbunden – gerade bei solchen Anlässen wird das immer wieder spürbar.

Getty Images Apple Martin, Tochter von Gwyneth Paltrow

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple Martin und Moses Martin

