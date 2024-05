Zum 20. Geburtstag: Gwyneth Paltrow widmet Apple süße Worte!

Gwyneth Paltrow (51) ist der größte Fan ihrer Kinder. Während ihrer Ehe mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (47) wurde sie stolze Mutter von zwei Sprösslingen. Ihre ältere Tochter Apple Blythe Alison Martin feiert nun schon ihren 20. Geburtstag. Zur Feier dieses besonderen Tages ehrt die "Shakespeare in Love"-Darstellerin ihre Große mit einem zuckersüßen Babyfoto auf Instagram. "Du bist die Außergewöhnlichste, die Witzigste und die Brillanteste!", schreibt die Schauspielerin dazu. Ihre Tochter sei für sie schon seit ihrer Geburt die beste Begleiterin. Zum Schluss verabschiedet sich die Unternehmerin mit diesen emotionalen Worten: "Du bist alles für mich und ich bin so stolz auf dich. Hab den besten Tag, meine Erdnuss."

Die nicht mehr so kleine Apple besucht seit knapp zwei Jahren die Vanderbilt University in Nashville. Die private Hochschule befindet sich über 3000 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort Los Angeles. Der Auszug wäre für die Goop-Gründerin sehr schmerzhaft gewesen. "Es war furchtbar. Es war wirklich entsetzlich", hatte Gwyneth gegenüber People zugegeben. Allerdings hätte sie sich mit der Zeit an die neue Realität gewöhnt und besuche die 20-Jährige nun immer gerne am College.

Inzwischen bereitet sich auch Nesthäkchen Moses (18) auf das Universitätsleben vor. Der 18-Jährige wird ab September die Hochschulbank drücken. Damit steht Gwyneth ein weiterer tränenreicher Abschied bevor. Der "Iron Man"-Star verriet kürzlich im Interview mit Cultured Magazine, wie er die letzten gemeinsamen Monate nutzen würde: "Ich gehe eigentlich nie irgendwohin und unternehme nichts, weil ich in der Nähe meiner Kinder sein möchte, solange sie zu Hause leben."

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihrer Tochter Apple

Instagram / gwynethpaltrow Schauspielerin Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple (l.) und Moses (r.)

