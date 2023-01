Zwillinge: Gwyneth Paltrow und Tochter Apple im Partnerlook

Gwyneth Paltrow (50) und ihre Tochter bilden ein perfektes Match. Zusammen mit ihrem Ex-Mann Chris Martin (45) hat die Iron Man-Darstellerin zwei Kinder: Ihre Tochter Apple (18) und ihren Sohn Moses (16). Und die beiden Teenager sind Mamas ganzer Stolz. Besonders mit ihrer Tochter scheint sie jede Minute zu genießen, denn die junge Frau verließ bereits das Elternhaus für ihr Studium. An Silvester präsentierten sich Gwyneth und Apple sogar im Partnerlook.

Auf Instagram ließ Gwyneth ihre Follower an ihrer Silvesterfeier teilhaben. Zusammen mit Apple und ihrem Bruder Moses verbrachte sie den Jahreswechsel in der Sonne. Auch ihre Mama Blythe Danner (79) war mit von der Partie und das Quartett schien richtig Spaß zu haben. Auf einem der Fotos rekelte sich die Schauspielerin mit ihrer Tochter auf einem Boot. Dabei springt vor allem die Ähnlichkeit der beiden ins Auge. Sie scheinen nämlich die gleichen Bikinis anzuhaben, nur in verschiedenen Farben. Mit den wilden blonden Haaren sehen sie aus wie Schwestern.

Die Momente mit Apple scheinen für Gwyneth besonders wichtig zu sein, denn ihr Auszug von zu Hause war hart. Als ihre Tochter ihren neuen Lebensabschnitt begann, kamen der stolzen Mama sogar die Tränen. "Es ist furchtbar. Es war entsetzlich", erklärte die 50-Jährige People. Sie sehen zu können, scheint für Gwyneth nun umso wichtiger zu sein: So nutze sie auch immer die Elternwochenenden am Apples College.

Instagram / gwynethpaltrow Apple Martin, Gwyneth Paltrow, Moses Martin und Blythe Danner im Dezember 2022

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin und Unternehmerin

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihrer Tochter Apple in New York City

