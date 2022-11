Nach Auszug: Gwyneth Paltrow mit Tochter Apple in New York

Gwyneth Paltrow (50) hat ihre Tochter wieder! An der guten Verbindung mit ihrer Apple (18) lässt die Schauspielerin ihre Fans immer wieder teilhaben. Im vergangenen Juni machte der Nachwuchs von Gwyneth und ihrem Ex-Mann Chris Martin (45) dann ihren Schulabschluss und zog zum Studieren aus – für ihre Mama alles andere als leicht! Jetzt trafen sich die beiden zum Shoppen in New York.

In ihrer Instagram-Story gewährte Gwyneth ihren Followern nun nämlich ein paar Einblicke in den Schaufensterbummel mit ihrer Tochter. Apple und sie deckten sich beim Luxus-Label Bergdorf Goodman mit schicken Outfits ein. Den Tag in der Ostküsten-Metropole ließ das Mutter-Tochter-Gespann bei einem Nobel-Italiener ausklingen. Auf den Fotos schauen beide vergnügt in die Kamera.

Der Auszug ihrer Tochter Ende Oktober stellte Gwyneth auf einen harte Probe. "Es war furchtbar. Es war wirklich entsetzlich. Mir war furchtbar schlecht!", beschrieb sie ihr Seelenleben damals im Interview mit dem Magazin People. Gemeinsame Zeit mit Apple wie jetzt in New York hilft da sicherlich sehr.

Gwyneth Paltrow, Chris Martin und Tochter Apple 2022

Gwyneth Paltrow mit ihrer Tochter Apple im November 2022

Gwyneth Paltrow bei einem Event in Beverly Hills im Oktober 2022

