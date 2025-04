Das passiert hinter den "LOL: Last One Laughing"-Kulissen

Ab dem 17. April wird es wieder lustig: Die sechste Staffel der beliebten Comedyshow LOL: Last One Laughing steht in den Startlöchern und sorgt schon im Vorfeld für reichlich Gesprächsstoff. Zehn Prominente aus der Unterhaltungsbranche treten an, um sechs Stunden lang ihre Fassung zu bewahren, während um sie herum ein Gag nach dem anderen gezündet wird. Doch hinter den Kulissen geht es alles andere als entspannt zu. Show-Macher Michael "Bully" Herbig (56) und Produzent Otto Steiner (61) greifen zu ungewöhnlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass kein Teilnehmer vorzeitig lacht oder Tricks anwendet: von getrennten Hotelunterkünften bis hin zu Überwachungen während der gesamten Produktion.

Die Geheimhaltung beginnt schon vor den Dreharbeiten. Damit die Kandidaten sich nicht vorab begegnen, werden sie in verschiedenen Hotels untergebracht. Vom Hotel bis ins Studio sitzen die Promis schließlich in schwarzen Transportboxen – ein Detail, das zwar für Amüsement sorgt, aber auch die strengen Abläufe deutlich macht. Auch während der Aufzeichnung wird auf jedes Detail geachtet: "Selbst der Weg zur Toilette bleibt nicht unbewacht!", verriet Bully im Gespräch mit Bild. Comedian Ralf Schmitz (50) meinte mit einem Augenzwinkern: "Mein Aufpasser stand direkt vor der Tür." Und Schauspieler Florian David Fitz (50) fügte humorvoll hinzu: "Mir hat das niemand gesagt, mit den Toiletten – aber es gab ja einige Vasen am Set."

Die Show, die seit ihrer Premiere ein Riesenerfolg ist, hat sich zu einem Publikumsliebling entwickelt und bleibt ihrem Konzept treu. Während die Teilnehmer in den Lach-Duellen um 50.000 Euro für den guten Zweck kämpfen, steht Bully selbst hinter den Überwachungsmonitoren – er wäre als Kandidat nach eigener Aussage keine ernst zu nehmende Konkurrenz: "Ich fange an zu lachen, wenn man mich nur anschaut." Mit einer Mischung aus alten Bekannten wie Ralf Schmitz und frischen Gesichtern wie Lutz van der Horst (49) begeistert auch die sechste Staffel durch ein vielfältiges Line-up. Fans dürfen sich also erneut auf schlagfertige Momente und urkomische Szenen freuen, die ihnen den Donnerstagabend versüßen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael "Bully" Herbig, Comedian

Anzeige Anzeige

Amazon Prime Video "LOL: Last One Laughing"-Cast von Staffel vier

Anzeige Anzeige

Anzeige