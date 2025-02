Würde Michael Bully Herbig als Kandidat bei LOL mitmachen?

Michael Bully Herbig (56), der Moderator der beliebten Comedy-Show "LOL: Last One Laughing", hat sich dazu geäußert, ob er jemals selbst als Teilnehmer an seiner Sendung mitmachen würde. Bei einem Pressetag, der den Start der sechsten Staffel ankündigte, stellte er klar: "Ich kann es mir nicht vorstellen." Zu groß sei die Herausforderung, sechs Stunden lang das Lachen zu unterdrücken. Er scherzte gegenüber Moviepilot: "Bei mir reicht es ja manchmal schon, wenn mich jemand anschaut!" Die sechste Staffel, die am 17. April 2025 auf Amazon Prime startet, wird somit wieder mit Bully als Gastgeber, aber nicht als Kandidat zu sehen sein.

Bully erklärte weiter, dass er manchmal zu Hause ausprobiert, wie lange er selbst durchhalten könnte. Die Ergebnisse seien dabei wenig ermutigend: Er verglich seine eigene Standhaftigkeit augenzwinkernd mit der von Barbara Schöneberger (50), die in der ersten Staffel schon nach fünf Minuten ausschied. Dass Zuschauer dennoch ohne Bullys Teilnahme auf ihre Kosten kommen werden, steht außer Frage. Die sechste Staffel von "LOL: Last One Laughing" wird wie gewohnt ein Star-Ensemble vereinen. Diesmal sind unter anderem die Schauspieler Jürgen Vogel (56) und Florian David Fitz (50) mit von der Partie.

Bully selbst moderiert LOL bereits seit der ersten Staffel und ist aus dem Format nicht mehr wegzudenken. Der Schauspieler und Filmemacher ist vor allem für seinen außergewöhnlichen Humor bekannt und hat mit Filmen wie "Der Schuh des Manitu" oder "Bullyparade: Der Film" Kultstatus erlangt. Dass er das Lachen schwer unter Kontrolle halten kann, ist für Fans keine Überraschung – umso verständlicher sein Verzicht, eine Rolle als Teilnehmer zu übernehmen. Stattdessen scheint er den Posten als Schiedsrichter und Gastgeber, dem oft die besten Gags nicht entgehen, sichtlich zu genießen.

Instagram / primevideode Der Cast von "Last One Laughing" Staffel 6

United Archives GmbH Michael Bully Herbig in "Der Schuh des Manitu"

