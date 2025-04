Jasi_xx3 und ihre Schwestern waren gleichzeitig schwanger

Jasi_xx3 (22) gibt ihren treuen Fans auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Ein Thema ist für ihre Follower aber etwas komplett Neues – und zwar die Schwangerschaften ihrer beiden Geschwister. "Das sind meine zwei älteren Schwestern und was ihr noch nicht wisst: Als ich mit meiner zweiten Tochter Miriya schwanger war, da waren wir zu dritt gleichzeitig schwanger!", verrät die Influencerin in einem Instagram-Video an der Seite ihrer Schwestern und teilt ein Foto des Trios mit kugelrunden Babybäuchen.

In dem Clip erwähnt Jasi auch, dass sie und ihre Schwester Beatrice schon 2020 zur gleichen Zeit in freudiger Erwartung waren. Damals war die TikTokerin mit ihrer ersten Tochter Eleyna schwanger. "Ich finde das richtig krass und komme immer noch nicht darauf klar, stellt euch vor, ihr seid mit euren Geschwistern gleichzeitig schwanger?", betont die Dreifachmama in der Aufnahme. Mittlerweile sind die Wonneproppen der drei Schwestern schon fast zwei Jahre alt: "Niemand wusste von der anderen Person, dass sie vorhat, zu diesem Zeitpunkt schwanger zu werden. Aber wir fanden es cool und jetzt sind unsere Kinder im gleichen Alter und verstehen sich so gut!"

Gemeinsam mit ihrem Partner Mou Osman hat Jasi zwei Töchter namens Liviya und Miriya. Aus einer früheren Beziehung stammt außerdem ihre älteste Tochter Eleyna, die die Medienpersönlichkeit im Alter von 17 Jahren auf die Welt brachte. Vom Kindsvater trennte sich Jasi damals schon vor der Geburt der Kleinen. Mittlerweile hat sie in Mou allem Anschein nach ihr großes Liebesglück gefunden: Erst vor wenigen Wochen zogen die beiden erstmals zusammen.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihrer Tochter Miriya, ihren zwei Schwestern und deren Kindern, April 2025

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihren drei Töchtern und Mou, Januar 2025

