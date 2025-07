Geht es Mou gut? Jasi_xx3 reagiert auf Sorgen ihrer Fans

Auf Instagram zeigte sich Jasmin Schneider alias Jasi_xx3 (22) offen gegenüber ihren Fans, die sich Sorgen um ihren Partner Mou Osman machen. Ein Fan schrieb besorgt in einer Fragerunde: "Geht es Mou gut? Er sieht vom körperlichen Aussehen her nicht gesund aus." Die Influencerin erklärte daraufhin, dass solche Kommentare und Nachrichten häufig kämen, vor allem direkt an Mou gerichtet. "Wenn Mou bereit ist und darüber sprechen möchte, dann wird er das tun", beruhigte Jasmin ihre Community.

Obwohl Jasmin keine konkreten Informationen darüber preisgab, wie es Mou aktuell geht, deutet ihre Reaktion darauf hin, dass die Situation weiterhin schwierig sein könnte. Die Gesundheit des Familienvaters scheint seit einiger Zeit ein Thema zu sein, das viele ihrer Follower bewegt. Seine anhaltenden Beschwerden und das Aussehen, das einigen besorgniserregend erscheint, haben die Fans dazu veranlasst, Fragen zu stellen und über die Situation zu spekulieren. Doch Mou selbst hat sich bisher nicht öffentlich geäußert.

Dass die Beziehung der beiden von viel Zuneigung und Unterstützung geprägt ist, hat Jasmin bereits in der Vergangenheit bewiesen. Als Mou kürzlich mit seiner Gürtelrose-Erkrankung zu kämpfen hatte, wollte sie ihm eine Freude bereiten und organisierte eine emotionale Überraschung. Gemeinsam mit ihren Kindern schrieb sie auf Ballons liebevolle Botschaften, um ihn aufzumuntern. "Es geht ihm nicht gut, er hat deswegen auch richtig Schmerzen", berichtete die 22-Jährige auf Instagram. Ihre tiefe Verbundenheit zeigt sich auch in den kleinen Gesten, mit denen Jasmin Mou stets zur Seite steht.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und Mou Osman, Influencer

Instagram / jasi_xx3 Influencer Mou Osman mit seiner Tochter, Mai 2025

Instagram / /jasi_xx3 Influencerin Jasi_xx3 und Mou Osman mit Miriya, Liviya und Eleyna, Mai 2025