Jasi_xx3 und ihr Partner Mou haben endlich ein Haus gefunden

Jasmin Schneider, besser bekannt als Jasi_xx3 (22), und ihr Partner Mou Osman haben auf Instagram einen riesigen Meilenstein in ihrem gemeinsamen Leben verkündet: Nach jahrelanger Suche haben sie ihr Traumhaus gefunden und werden bald zusammenziehen. In einem emotionalen Reel, das sie mit ihrer Community teilten, strahlen die beiden vor Glück, während Mou seine Partnerin in die Höhe hebt und sich mit ihr im Kreis dreht. "Wir haben endlich ein Haus gefunden und ziehen nach mehreren Jahren Suche endlich zusammen! Niemals haben wir damit gerechnet, unser Traum wurde wahr", kommentierte die Influencerin den Beitrag.

Die Reise bis zum passenden Heim war für das Paar allerdings alles andere als einfach. Noch vor wenigen Monaten berichteten die beiden in den sozialen Medien enttäuscht, dass sie ihren geplanten Hausbau wegen drastisch angestiegener Zinsen auf Eis legen mussten. Ein vorbereitetes Grundstück und viele bereits abgeschlossene Planungen mussten sie schweren Herzens aufgeben, da die Kosten schlicht zu hoch geworden wären. Stattdessen richteten sie ihren Fokus jedoch auf die Suche nach einer schon bestehenden Immobilie, die nun offenbar erfolgreich war. Ganz die Influencerin, wird Jasi ihre Fans auch in Zukunft auf dem Laufenden halten, was ihr neues Zuhause betrifft. Gegenüber ihren Anhängern merkte sie an: "Wir freuen uns schon total darauf, euch beim Umzug mitzunehmen!"

Im Leben von Jasi und Mou hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Gemeinsam mit ihren drei kleinen Töchtern, von denen die älteste aus einer früheren Beziehung der Influencerin stammt, haben sie eine lebhafte Patchwork-Familie. Erst Anfang des Jahres sprach die Dreifachmama ehrlich darüber, dass sie und Mou sich neben den drei kleinen Mädchen noch weiteren Nachwuchs vorstellen könnten – allerdings erst in ein paar Jahren. Für den Moment scheint das neue Zuhause das nächste große Kapitel in ihrer Familiengeschichte zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und Mou Osman, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihren drei Töchtern und Mou, Januar 2025

Anzeige Anzeige