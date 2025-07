Drei Töchter mit 22: Jasi_xx3 erklärt diese Entscheidung

Jasmin Schneider, besser bekannt als Jasi_xx3 (22), ist Mutter von drei kleinen Töchtern. Eingefleischten Fans der Social-Media-Bekanntheit ist dies längst bekannt, doch in einem neuen Video auf Instagram gibt die TikTokerin nun ganz persönliche Einblicke in die bewusste Entscheidung für ihre junge Mutterschaft. "Ich wollte schon immer jung Mama werden", erklärt sie offen vor der Kamera. "Ich weiß, dass das viele nicht nachvollziehen können." Zudem habe ihr der Gedanke, eine Familie mit engem Altersunterschied zu gründen, schon immer gefallen – eine Überzeugung, die durch ihre eigenen Erfahrungen mit ihren Geschwistern bestärkt wurde.

Seit der Geburt ihres ersten Kindes im Alter von 17 habe Jasi gewusst, dass der Weg der Familiengründung genau das Richtige für ihr Leben sei. "Es hat mich komplett erfüllt", verrät sie im Video und fügt hinzu, dass der Wunsch nach einer "drei- bis vierköpfigen Familie" sie und ihren Partner Mou Osman bewogen habe, bewusst zwei Kinder in einem kurzen zeitlichen Abstand zu bekommen. Jasmin betont jedoch, dass sie ihre Entscheidung nicht als Standard für andere präsentieren möchte. "Natürlich ist es eine riesige Verantwortung", so die Social-Media-Persönlichkeit. Dennoch ermutigt sie junge Frauen, ihren eigenen Weg zu gehen, unabhängig davon, ob sie Karriere, Freiheit oder Familie als Erfüllung wählen.

Dass Jasmin trotz ihres jungen Alters bereits an der Spitze einer fünfköpfigen Familie steht, mag für einige ungewöhnlich erscheinen, doch für sie und ihren Partner war es der richtige Weg. Privat schätzt die Influencerin laut eigener Aussage die Nähe zu ihren Liebsten besonders – ein Wert, der auch in ihrem Content spürbar ist. Mit regelmäßigen Einblicken in ihr turbulentes Familienleben begeistert Jasmin Millionen von Followern in den sozialen Medien. Jüngst teilte sie zum Beispiel, dass ihre einjährige Tochter Liviya bereits laufen kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / Jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihren Kindern, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihrer Tochter Miriya, ihren zwei Schwestern und deren Kindern, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Mou Osman, Jasi_xx3 und Liviya, Juli 2025