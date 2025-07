Ein Jahr nach Geburt: Stillt Jasi_xx3 ihre Tochter noch?

Jasmin Schneider, besser bekannt als Jasi_xx3 (22), hat auf Instagram erneut einen privaten Einblick in ihr Leben als Mutter gegeben. Der Social-Media-Star brachte im Juli 2024 seine dritte Tochter zur Welt. In einer Fragerunde wollte ein neugieriger Fan wissen, ob sie Liviya noch stillt. Jasmin antwortete ehrlich: "Nicht ganz – hat am Ende doch nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe." Während ihre Tochter tagsüber bereits oft die Flasche nimmt und auch feste Nahrung isst, stillt Jasmin sie in den Nächten weiterhin.

Vor rund zwei Monaten hatte Jasi über die Schattenseiten des Mama-Alltags gesprochen. Damals erklärte sie ihren Fans offen: "Ich spreche heute zum ersten Mal darüber, wie es als junge Mama wirklich für mich ist, da auf Social Media immer alles so perfekt aussieht – als wäre es so leicht." Sie habe sich eingestanden, dass es Tage gebe, an denen man einfach nicht mehr könne, aber trotzdem funktionieren müsse. "Man muss halt dazu sagen, dass die Kinder noch sehr Mama-bedürftig sind, vor allem die Kleinste", verriet die Influencerin.

Mit ihrer ehrlichen Art begeistert die dreifache Mama seit einigen Jahren Millionen von Followern, die ihren Alltag auf Social Media mitverfolgen können. Gemeinsam mit ihrem Partner Mou Osman hat Jasi zwei Töchter namens Liviya und Miriya. Ihre älteste Tochter Eleyna brachte Jasi im Alter von 17 Jahren auf die Welt – vor der Geburt trennten sie und der leibliche Vater sich jedoch. Seit Frühjahr dieses Jahres lebt die Medienpersönlichkeit mit ihrem Freund Mou zusammen in einem eigenen Haus.

Instagram / jasi_xx3 Influencerin Jasi_xx3 mit ihrer Tochter Liviya, August 2024

Instagram / jasi_xx3 Influencerin Jasi_xx3 mit ihrer Tochter, Juli 2025

Instagram / /jasi_xx3 Influencerin Jasi_xx3 und Mou Osman mit Miriya, Liviya und Eleyna, Mai 2025