Mou hat Gürtelrose: Jasi_xx3 macht ihm süße Überraschung

Mou Osman hat es derzeit nicht leicht: Der Partner des Social-Media-Stars Jasmin Schneider, auch bekannt als Jasi_xx3 (22), kämpft mit einer Gürtelrose-Erkrankung. Jasmin gab auf Instagram bekannt, dass ihr Liebster vor wenigen Tagen sogar ins Krankenhaus musste. "Es geht ihm nicht gut, er hat deswegen auch richtig Schmerzen", berichtete sie offen gegenüber ihren Fans. Zur Aufmunterung in dieser schwierigen Zeit plante sie eine besondere Überraschung zum Vatertag. Auf einige Ballons schrieb sie gemeinsam mit ihren Töchtern Dinge, "die ihre Kinder an ihrem Papa mögen."

Für Jasmin ist es wichtig, in dieser Phase an Mous Seite zu sein. Besonders besorgniserregend: Es ist nicht das erste Mal, dass Mou mit Gürtelrose zu kämpfen hat. Dennoch zeigte sich die Influencerin optimistisch und teilte ihre guten Wünsche öffentlich: "Hoffentlich wird er wieder gesund." In einem weiteren Video hielt Jasi Mous Reaktion auf die Vatertagsüberraschung fest: Überglücklich bedankte der Familienvater sich bei den drei kleinen Mädchen und umarmte sie liebevoll. Neben den beschrifteten Luftballons gab es auch ein eingerahmtes Bild mit bunten Handabdrücken der Kinder.

Mou und Jasi haben zwei gemeinsame Töchter namens Liviya und Miriya. Aber auch für die älteste Tochter der TikTokerin, Eleyna, ist er eine Vaterfigur. Damals war die Influencerin im Alter von 17 Jahren erstmals schwanger geworden und trennte sich noch vor der Geburt vom Kindsvater. Mittlerweile hat sie in ihrem Mou aber die große Liebe gefunden und ist vor wenigen Monaten sogar mit ihm in ein Haus gezogen.

Instagram / jasi_xx3 Influencer Mou Osman mit seiner Tochter, Mai 2025

Instagram / jasi_xx3 Mou Osman und Influencerin Jasi_xx3, März 2025

