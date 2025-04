"Tagesschau"-Star Judith Rakers erfüllt sich einen Traum

Judith Rakers (49) kündigt eine große Veränderung in ihrem Leben an: Die ehemalige Tagesschau-Sprecherin zieht mit ihrer gesamten "kleinen Farm" auf die Ostseeinsel Rügen. Was viele ihrer Anhänger zunächst für einen Aprilscherz hielten, bestätigt die Moderatorin in einem weiteren Video auf Instagram. "Die Farm zieht nach Rügen. Im Sommer. Und alle Tiere kommen mit", erklärt sie und räumt damit alle Zweifel aus. Schon jetzt ist auf ihrem neuen Grundstück viel Bewegung zu sehen: Neben einem Holzhaus stehen bereits zwei Gewächshäuser, Hochbeete sind angelegt und auch die Pferde Sazou und Charlie haben eine neue Koppel.

Für Rügen schwärmte Judith immer wieder öffentlich. Bereits zu Beginn des Jahres hatte sie angedeutet, wie sehr sie sich auf ein Leben auf der Insel freut: "Schon bald werde ich viel öfter hier sein können." Der Umzug bedeutet auch, dass sie sich endgültig von ihrer bisherigen Farm im Norden Hamburgs verabschiedet. Dort hatte sie in den vergangenen Jahren nicht nur Gemüse angebaut, sondern auch ihre Pferde, Katzen und Hühner liebevoll gepflegt. Gleichzeitig präsentierte sie ihre Selbstversorger-Projekte auf Instagram, wo sie Tipps, Rezepte und sogar Artikel für begeisterte Hobbygärtner anbietet.

Der Umzug auf die Ostseeinsel markiert ein weiteres Kapitel im abwechslungsreichen Leben der Moderatorin. Nach ihrem Abschied von der "Tagesschau" sorgte Judith im vergangenen Jahr bereits für Aufsehen, als sie ihr Debüt als Synchronsprecherin feierte. Mit ihrer Stimme verlieh sie der Hauptfigur in dem Animationsfilm "Der wilde Roboter" Leben, die ihre eigene Zuflucht auf einer einsamen Insel findet – heute eine Parallele zu Judiths eigenem Lebensweg.

NDR Judith Rakers, ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin

Getty Images Judith Rakers, Moderatorin

