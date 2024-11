Dank TV-Sendung: Judith Rakers entkam knapp einem Entführer

Judith Rakers (48), die ehemalige Tagesschau-Sprecherin, hat zum ersten Mal eine schockierende Erfahrung aus ihrer Kindheit öffentlich geteilt. In ihrer eigenen Sendung 3nach9 erzählte die Journalistin, wie sie als junges Mädchen beinahe Opfer einer Entführung wurde. Eines Tages, als sie an einer Bushaltestelle wartete, hielt ein Auto neben ihr. Ein Mann versuchte, sie in sein Fahrzeug zu locken. Judith erinnerte sich an eine Warnung aus dem Fernsehen und reagierte genau richtig.

Sie berichtete, dass sie kurz vor dem Vorfall eine Folge der Kultsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst", die damals von Eduard Zimmermann moderiert wurde, gesehen hatte. In dieser Sendung hatte sie den entscheidenden Satz "Gehe niemals mit einem Fremden mit!" gehört, der sich tief in ihr Gedächtnis eingeprägt hatte. Als das Auto neben ihr hielt und der Mann sie ansprach, kam ihr diese Warnung sofort in den Sinn. Er versuchte, sie mit Geld in sein Fahrzeug zu locken – Judith aber lehnte ab und entfernte sich schnell. Dadurch verhinderte sie möglicherweise Schlimmeres. Während der aktuellen Ausgabe von "3nach9" saß ihr Rudi Cerne (66) gegenüber, der heutige Moderator von "Aktenzeichen XY", und zeigte sich sehr ergriffen von der Geschichte. Judith sagte zu ihm: "Die Sendung hat mir vielleicht mein Leben gerettet."

Seit fast zwei Jahrzehnten ist Judith ein bekanntes Gesicht der deutschen Fernsehlandschaft. Neunzehn Jahre hatte sie mit ihrer souveränen Art Millionen von Zuschauern durch die "Tagesschau" geführt. Judith moderiert weitere Sendungen und engagiert sich in verschiedenen sozialen Projekten. Aktuell ist sie auch Synchronsprecherin. Dass sie nun eine so persönliche sowie prägende Geschichte aus ihrer Kindheit teilt, zeigt eine neue, nahbare Seite der Journalistin. Ihre Erfahrung unterstreicht nicht nur die Bedeutung von Prävention und Aufklärung für Kinder, sondern auch den Einfluss der Medien auf junge Menschen.

Getty Images Judith Rakers, Moderatorin

NDR Judith Rakers im Tagesschau-Studio

