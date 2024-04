Das macht Judith Rakers nach ihrem Aus bei der "Tagesschau"

Langeweile? Bei Judith Rakers (48) Fehlanzeige! Anfang des Jahres gab die Moderatorin bekannt, dass sie ihren Job als Sprecherin der Tagesschau aufgibt. Die Journalistin wolle sich nun mit anderen Dingen beschäftigen. Welche das sind, erklärt sie jetzt in einem Interview mit RTL. "Es gab Rückschläge, nicht immer hat alles funktioniert, aber jetzt habe ich einen Selbstversorgergarten mit über 70 bis 80 Gemüse- und Obstsorten, einen tollen Onlineshop, ein Magazin, die Bücher laufen alle sehr gut", gibt Judith ein ausführliches Update.

Die 48-Jährige erklärt, dass sie mit diesen Veränderungen sehr glücklich ist. "Also der Neuanfang hat für mich total funktioniert, was das Lebensglück angeht und auch mein berufliches Zuhause", schildert Judith. Nicht nur beruflich, auch optisch wagte sie einen Neuanfang: Judith trägt ihre blonden Haare jetzt deutlich kürzer. Dass ihre neue Frisur für Aufsehen sorgte, macht ihr aber gar nichts aus: "In zwei, drei Jahren spricht darüber niemand mehr. Und ich fühle mich sehr wohl damit."

19 Jahre lang war Judith das Gesicht und die Stimme der Tagesschau. Am 31. Januar begrüßte sie ein letztes Mal um 20:15 Uhr die Zuschauer im Ersten. Wie zu erwarten, wurde es dabei emotional. "Danke, dass Sie mich in den letzten 19 Jahren immer wieder in Ihr Wohnzimmer gelassen haben – und danke an die besten Kolleginnen und Kollegen der Welt. Einen schönen Abend noch. Tschüss!", sagte Judith in die Kamera und kämpfte gegen ein paar Tränen an.

