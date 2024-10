Nach "Tagesschau"-Aus: Judith Rakers ist Synchronsprecherin

Judith Rakers (48), bekannt als langjährige Sprecherin der Tagesschau, hat nach fast zwei Jahrzehnten die Nachrichtensendung verlassen und eine neue berufliche Richtung eingeschlagen. Die Moderatorin entschied sich bewusst dafür, ihr Leben zu verändern, und ist nun als Synchronsprecherin in einem Kinofilm zu hören. In dem Animationsfilm "Der wilde Roboter" leiht sie dem Roboter Roz ihre Stimme, der nach einem Schiffbruch auf einer unbewohnten Insel strandet. Ohne Menschen, die ihm Befehle geben, beginnt Roz, sich mit den Tieren der Insel anzufreunden. Zwischen ihrem eigenen Leben und dem ihrer Filmfigur Roz erkennt Judith einige Parallelen. "Roz findet ihr Glück auf einer wilden Insel. Ich habe mein Glück auf einer kleinen Farm gefunden – ebenfalls mitten in der Natur", verrät sie gegenüber Bild.

Auch auf ihre Entscheidung, ihren Job bei der "Tagesschau" aufzugeben, kommt die 48-Jährige in dem Interview zu sprechen: "Dieser Schritt wirkte auf andere viel mutiger als auf mich selbst." Sie betont, dass sie gerne Neues ausprobiert und sich auf unterschiedlichen Feldern bewegt. Während Vielseitigkeit heute positiv bewertet wird, sei sie dafür in der Vergangenheit oft kritisiert worden. "Ein Mann, der viele Dinge gleichzeitig machte, galt als Tausendsassa. Ich hörte dagegen oft: Warum reicht ihr nicht, was sie hat?", erinnert sich die Moderatorin.

Ihr Abschied von der "Tagesschau" Anfang dieses Jahres sorgte bei vielen Zuschauern für Überraschung und Aufregung. Der Gedanke, die Nachrichtensendung ohne Judith zu sehen, war für viele unvorstellbar. Auch Judith hatte Respekt vor dem großen Schritt, wie sie kurz nach ihrem Rücktritt im Interview mit Gala ausplauderte: "Ich habe schon Angst zu scheitern, aber ich finde, die Angst darf einen nicht davon abhalten, zu tun, worauf man Lust hat. Und wo man das Gefühl hat, da wartet irgendwo das Glück."

Getty Images Judith Rakers, Moderatorin

Getty Images Judith Rakers, Moderatorin

