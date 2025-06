So gefällt Judith Rakers ihr Leben auf Rügen

Judith Rakers (49) genießt ihr Leben auf der Ostseeinsel Rügen in vollen Zügen. Die ehemalige Tagesschau-Sprecherin, die zuvor in Hamburg lebte, hat die Insel schon vor vielen Jahren als ihr persönliches Paradies entdeckt und verbringt seit 2010 regelmäßig Zeit dort. Mittlerweile hat sie sich ihren Traum erfüllt und ein Grundstück ganz in der Nähe des Strandes erworben, das sie zu einer kleinen Farm umgestaltet. Begleitet wird sie dabei von ihren treuen tierischen Gefährten: zwei Katzen, zwei Pferden und zehn Hühnern. Wie sie dem Magazin Gala verriet, sind die Nähe zur Natur und die Ruhe der Insel genau das, wonach sie schon lange gesucht hat.

Dass sie ihr Haus in Hamburg hinter sich ließ, fiel ihr nicht leicht, aber die Veränderung sei für sie der Schlüssel zur Weiterentwicklung: "Aber das ist immer so, wenn man sich aufmacht: Man lässt Altes zurück." "Ich war immer ein Mensch, der die Veränderung umarmt", ergänzte sie. Ihr neues Zuhause hat sie auf den Social-Media-Kanälen bereits präsentiert: Neben einem Holzhaus gibt es gläserne Gewächshäuser, Hochbeete und eine weitläufige Gartenlandschaft.

Die Liebe zur Natur und das Konzept des "Homefarmings" begleiten Judith nicht erst seit ihrem Umzug. Neben Büchern über Gartenarbeit und Kochen betreibt sie eine Website mit einem Shop für Gartenutensilien und einem Newsletter. Die Moderatorin, die stets die Veränderung in ihrem Leben willkommen geheißen hat, scheint auf Rügen vollkommen angekommen zu sein. Auf der Insel hat Judith außerdem viele Freunde gefunden und nennt den einzigartigen Küstenort bereits ihre zweite Heimat.

Instagram / judith_rakers Judith Rakers im Januar 2025

NDR Judith Rakers, ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin

Instagram / judith_rakers Judith Rakers mit ihrem Gemüse im November 2023