49. Geburtstag: Judith Rakers könnte kaum zufriedener sein

Bei Judith Rakers steht heute ihr 49. Geburtstag an! Für die Moderatorin offenbar ein Grund zum Feiern – denn sie ist nach eigenen Aussagen so zufrieden, wie man es nur sein kann. Bei Instagram teilte sie anlässlich ihres Ehrentages ein Selfie von sich am Strand. Unter dem Sonnenschein und mit den Wellen im Hintergrund strahlt Judith in die Kamera. "Jetzt also 49 und glücklich wie nie", schrieb die Journalistin unter die Aufnahme. In ihrer Story zeigt sie zudem, dass es zum Geburtstag auch eine kleine Überraschung gab: Zum Frühstück bekam sie von ihren Lieben einen bunten Donut mit einer Kerze in der Mitte, die ein Geburtstagsständchen sang.

Judith stehen jetzt wohl alle Türen offen. Vor fast genau einem Jahr ließ sie ihren Moderationsposten bei der Tagesschau hinter sich und widmete sich neuen Aufgaben. Doch beruflichen Stillstand gab es bei der gebürtigen Paderbornerin nicht. Im Oktober vergangenen Jahres war sie als Synchronsprecherin tätig. Für den Animationsfilm "Der wilde Roboter" lieh sie dem Hauptcharakter, Roboter Roz, ihre Stimme. "Roz findet ihr Glück auf einer wilden Insel. Ich habe mein Glück auf einer kleinen Farm gefunden – ebenfalls mitten in der Natur", erklärte Judith gegenüber Bild.

Tatsächlich widmete Judith sich nach ihrem Aus bei der "Tagesschau" ihrer eigenen kleinen Farm. Das Leben inmitten der Natur, umgeben von ihren Tieren, zeigt sie ihren Fans auch auf Instagram. Aber nicht nur, dass die TV-Bekanntheit sich aufs Land zurückzog – sie versucht sich zudem als Selbstversorgerin. Im Frühjahr 2024 erzählte sie RTL, was in ihrem neuen Leben außerhalb des TV-Studios auf sie zukommt. "Es gab Rückschläge, nicht immer hat alles funktioniert, aber jetzt habe ich einen Selbstversorgergarten mit über 70 bis 80 Gemüse- und Obstsorten, einen tollen Onlineshop, ein Magazin, die Bücher laufen alle sehr gut", freute sich Judith. Mittlerweile sind sogar noch ihre Podcasts "Homefarming" und "Barborie & Rakers", den sie zusammen mit der Radiomoderatorin Ariana Barborie hat, dazugekommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Judith Rakers, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / judith_rakers Judith Rakers mit Pferden

Anzeige Anzeige