Schauspiellegende Val Kilmer ist mit 65 Jahren verstorben

Eine tragische Nachricht aus Hollywood: Der Schauspieler Val Kilmer (65) ist am 1. April 2025 im Alter von 65 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht bestätigte seine Tochter Mercedes Kilmer gegenüber der New York Times. Die Todesursache sei eine Lungenentzündung gewesen. Bereits 2014 wurde bei dem Hollywoodstar eine Kehlkopferkrankung diagnostiziert, weswegen er sich schon vor Jahren aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte.

In den vergangenen Jahren sah man ihn nur sehr selten bei öffentlichen Auftritten. Zuletzt trat er für "Top Gun: Maverick" vor die Kamera – eine Fortsetzung des Klassikers von 1986, die im Jahr 2022 erschien. In einem Interview mit Jimmy Kimmel Live! erinnerte sich sein Co-Star Tom Cruise (62) an die emotionalen Momente, die er gemeinsam mit Val bei den Dreharbeiten erlebte. "Ich möchte nur sagen, dass das ziemlich emotional war", erzählte er und fügte hinzu: "Er ist so ein kraftvoller Schauspieler, dass er sofort wieder zu dieser Figur wurde."

Val wurde 1959 in Los Angeles, Kalifornien, geboren. Seine Schauspielkarriere begann zunächst am Broadway – seinen Durchbruch als Filmdarsteller feierte er 1984 mit "Top Secret!" Neben seinem Mega-Erfolg mit Top Gun wurde er auch für seine Rollen in "Tombstone", "Batman Forever", "Billy the Kid" und vielen weiteren Streifen, die Filmgeschichte schrieben, als Ausnahmetalent gefeiert. 1988 heiratete er seine Ex-Frau Joanne Whalley. Die Ehe wurde zwar 1996 geschieden, aus ihr entstammten aber seine beiden Kinder Mercedes und Jack Kilmer.

Getty Images Val Kilmer, Oktober 2019

United Archives GmbH Val Kilmer als Batman in "Batman Forever", 1995

