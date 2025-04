Für Val Kilmer war "Top Gun"-Reunion mit Tom sehr emotional

Val Kilmer (✝65) und Tom Cruise (62) feierten 2022 in "Top Gun: Maverick" eine emotionale Reunion und schlüpften nach 36 Jahren erneut in ihre ikonischen Rollen als Iceman und Maverick. Val, der nach seiner Kehlkopfkrebs-Diagnose 2014 gesundheitlich schwer angeschlagen war, beschrieb die Rückkehr laut Daily Mail als "sehr persönlich und bewegend". Für Tom war das Wiedersehen ebenfalls ein bewegender Moment: "Ich war den Tränen nahe", erklärte der Schauspieler 2023 gegenüber Jimmy Kimmel (57) und fügte hinzu, dass Val sofort wieder in die Figur von Iceman geschlüpft sei. Val starb am 1. April 2025 an den Folgen einer Lungenentzündung.

Die Entscheidung, Val für die Fortsetzung zurückzuholen, war maßgeblich Tom zu verdanken. Produzent Jerry Bruckheimer (81) verriet, dass Tom sich aktiv dafür einsetzte: "Er sagte, er würde den Film ohne Val nicht machen." Trotz eingeschränkter Sprechfähigkeit brachte Val seine Szenen mit einer Mischung aus schriftlicher und stimmlicher Kommunikation auf den Punkt. Sogar der Regisseur Joseph Kosinski bemerkte die tiefe Verbindung zwischen den beiden Stars und beschrieb eine Szene, in der beide Tränen in den Augen hatten. Die Rückkehr zum Franchise sei laut Val wie ein Wiedersehen mit einem alten Freund gewesen.

Die enge Freundschaft zwischen Val und Tom entwickelte sich schon während der Dreharbeiten zum ersten Top Gun-Film 1986, als die beiden Schauspieler ihre Rivalität auch abseits der Kamera spielerisch pflegten. In seinen Memoiren hatte Val einst verraten, dass er die Rolle von Iceman zunächst nicht übernehmen wollte, dann aber doch Teil des ikonischen Films wurde. Noch Jahrzehnte später fühlte er sich durch die Rolle stark mit der Luftfahrt verbunden und wurde immer wieder von Fans als Iceman angesprochen. Privat war er Vater von zwei Kindern. Seine Tochter Mercedes fand nach seinem Tod rührende Worte zu seinem Vermächtnis: "Er war ein brillanter Künstler – und ein wundervoller Vater."

Anzeige Anzeige

Val Kilmer und Tom Cruise in "Top Gun"

Anzeige Anzeige

Getty Images Val Kilmer, Schauspieler

Anzeige Anzeige