Val Kilmers Kinder äußern sich erstmals nach seinem Tod

Der gefeierte Schauspieler Val Kilmer (✝65) ist am 1. April 2025 in einem Krankenhaus in Los Angeles an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben. Seit Bekanntwerden dieser Nachricht trauern Abertausende Fans und Kollegen um die Top Gun-Legende. Nun melden sich auch seine hinterbliebenen Kinder Mercedes und Jack Kilmer zu Wort, die in Vals letzten Stunden an der Seite ihres Vaters waren. "Wir sind so stolz auf ihn und fühlen uns geehrt zu sehen, wie sein Erbe gefeiert wird", ließen sie gegenüber People verlauten und baten darum, in dieser schweren Zeit privat trauern zu dürfen.

Zahlreiche Stars haben ebenfalls bereits zu Vals Ableben liebevolle Worte verloren. So nahm unter anderem der Hollywood-Star Nicolas Cage (61) in einem Statement, das Deadline vorliegt, vor wenigen Tagen emotional Abschied von seinem Schauspielkollegen. "Ich habe es genossen, mit ihm bei 'Bad Lieutenant' zu arbeiten und ich habe sein Engagement und seinen Sinn für Humor bewundert", schwärmte er von der gemeinsamen Zeit während der Dreharbeiten zu dem Thriller im Jahr 1992.

Auch Cher (78), mit der Val von 1982 bis 1984 in einer Beziehung war, verabschiedete sich emotional im Netz. Auf X schrieb die "Believe"-Interpretin: "Val, ich werde dich vermissen. Du warst lustig, verrückt, eine Nervensäge, ein großartiger Freund. Kinder haben dich geliebt." Bevor er sich in Cher verliebte, lernte Val bei den Dreharbeiten zu dem Film "Willow" seine einstige Ehefrau Joanne Whalley kennen. Mit ihr war er von 1988 bis 1996 offiziell verheiratet. Aus ihrer Beziehung gingen die zwei Kinder hervor, die nun um ihren Vater trauern.

Getty Images Val Kilmer im Oktober 2007

Getty Images Val Kilmer, Februar 2004