Sterbeurkunde bestätigt Val Kilmers offizielle Todesursache

Die Filmwelt trauert aktuell um Val Kilmer (✝65). Der legendäre Schauspieler verstarb am vergangenen Mittwoch. Gemäß der jetzt veröffentlichten Sterbeurkunde des Los Angeles County Department of Health war eine Lungenentzündung die unmittelbare Todesursache. Zu den weiteren gesundheitlichen Problemen, die zu seinem Tod beigetragen haben, zählen laut TMZ akutes und chronisches Atemversagen sowie ein Plattenepithelkarzinom an der Zungenbasis, gegen das er seit Jahren ankämpfte. Auch Mangelernährung und andere gesundheitliche Komplikationen waren laut Dokument ausschlaggebend.

Val kämpfte bereits seit seiner Krebsdiagnose im Jahr 2015 mit schweren gesundheitlichen Problemen. Der Schauspieler, bekannt aus Kultfilmen wie "Batman Forever", hatte zudem seine markante Stimme durch die Behandlung weitgehend verloren. Für seine letzte Filmrolle im Top Gun-Sequel "Maverick" mussten 2022 KI-Technologien eingesetzt werden, um seine Stimme digital zu rekonstruieren. In den letzten Jahren verschlechterte sich sein Zustand zunehmend, was zu weiteren gesundheitlichen Komplikationen führte.

In den Tagen nach Vals Tod gedachten viele Stars öffentlich des verstorbenen Filmstars und seiner beeindruckenden Karriere. Besonders emotional war der Tribut seines langjährigen Kollegen Tom Cruise (62). Auf der CinemaCon in Las Vegas hielt Tom eine berührende Ansprache, in der er Vals Beitrag zur Filmwelt und zu ihrem gemeinsamen Projekt "Top Gun" würdigte. "Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr ich seine Arbeit bewundere", betonte Tom laut Page Six und forderte das Publikum dazu auf, einen Moment für den Verstorbenen innezuhalten.

Getty Images Val Kilmer, Schauspieler

Val Kilmer und Tom Cruise in "Top Gun"