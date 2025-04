Emotional: Tom Cruise ehrt Freund Val Kilmer (†) auf Bühne

Wenige Tage nach Val Kilmers (✝65) Tod zollt ihm sein Filmkollege Tom Cruise (62) Tribut. Wie Page Six berichtet, findet der Schauspieler in einer Ansprache auf der CinemaCon in Las Vegas am gestrigen Donnerstag rührende Worte für den Verstorbenen. "Ich möchte einem lieben Freund von mir, Val Kilmer, die Ehre erweisen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr ich seine Arbeit bewundere, wie dankbar und geehrt ich war, als er zu Top Gun dazukam und später für 'Top Gun: Maverick' zurückkehrte", erinnert er sich und fügt hinzu: "Ich denke, es wäre schön, wenn wir uns einen Moment nehmen und ihm und der Zeit gedenken, die wir mit ihm hatten."

Seite an Seite spielten die beiden Hollywoodstars in den erfolgreichen Top-Gun-Streifen. 1980 lernten sie sich am Set des ersten Films kennen, Tom in der Rolle des Pete "Maverick" Mitchell und Val als Tom "Iceman" Kazansky. Als sie sich 2022 für die Fortsetzung wiedertrafen, lagen hinter Val Jahre, in denen er gegen seine Kehlkopfkrebserkankung gekämpft hatte. Aufgrund einer Chemo- und Strahlentherapie sowie zwei Tracheotomien konnte er nicht mehr sprechen, weshalb seine Stimme in dem Film mithilfe von KI-Technologien eingesetzt wurde.

Auch wenn der "Willow"-Star bereits 2021 für krebsfrei erklärt worden war, hatte er weiterhin mit den Folgen seiner Krankheit zu kämpfen. Jahrelang soll er bettlägerig gewesen sein. Sowohl Anfang dieses Jahres als auch in der Woche vor seinem Tod wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Vergangenen Dienstag verstarb er in seinem Haus in Los Angeles, wie seine Tochter Mercedes gegenüber der New York Times bestätigte.

Anzeige Anzeige

Val Kilmer und Tom Cruise in "Top Gun"

Anzeige Anzeige

Getty Images Val Kilmer, Schauspieler