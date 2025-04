Val Kilmer (†) erfuhr von eigener Scheidung durch die Presse

Val Kilmer (✝65) erlebte einen bitteren Moment in seinem Leben, als er 1995 von seiner eigenen Scheidung durch die Nachrichten erfuhr. Während eines Aufenthalts in einem Hotel sah er auf CNN, dass seine Frau Joanne Whalley, die er 1988 am Filmset von "Willow" kennengelernt hatte, die Scheidung eingereicht hatte. Die beiden hatten damals gerade erst ihren Sohn Jack, das zweite gemeinsame Kind, auf der Welt willkommen geheißen. Die Begründung für die Trennung: "unüberbrückbare Differenzen". Für Val, der stets ein enges Verhältnis zu seinen Kindern suchte, war es ein tiefer Einschnitt, als Joanne mit Tochter Mercedes und Sohn Jack nach Los Angeles zog.

Joanne, die sich nach der Geburt der Kinder bewusst aus der Schauspielwelt zurückgezogen hatte, um sich auf die Erziehung zu konzentrieren, gewann letztlich das Sorgerecht. Val, dessen Karriere weiter in die Höhe schoss, war häufig von Gerüchten um Affären umgeben, was Berichten zufolge die Ehe belastet haben soll. Nach der Scheidung zog er sich emotional zurück und warf sich in seine Arbeit, datete in den folgenden Jahren jedoch weitere prominente Frauen wie Cindy Crawford (59) und Daryl Hannah (64). Er gestand jedoch in späteren Interviews, dass die Trennung von Joanne eine prägende Erfahrung für ihn geblieben sei: "Ich vermisse meine Kinder auf jede erdenkliche Weise", sagte er in einem Interview mit der Tampa Bay Times.

Val, der später in seinen Memoiren auf charmant selbstironische Weise über seine Romanzen berichtete, war weit mehr als nur ein begnadeter Schauspieler. Sein privates Leben sorgte immer wieder für Schlagzeilen, sei es durch seine glamourösen Beziehungen oder die engen Freundschaften zu Kolleginnen wie Angelina Jolie (49) oder Cher (78). Doch trotz seines Ruhms bekannte er in seinen späteren Jahren, oft einsam zu sein. Seine Tochter Mercedes verriet kürzlich, dass ihr Vater, der 2014 die Diagnose Kehlkopfkrebs erhielt, diesen schweren Kampf überwunden hatte, bevor er am 1. April 2025 an den Folgen einer Lungenentzündung starb. Sein Charme, seine Tiefe und seine sensible Seite werden nicht nur seiner Familie, sondern auch seinen Fans fehlen.

Getty Images Val Kilmer, Joanne Whalley, George Lucas, Ron Howard und Warwick Davis, Mai 1988

Getty Images Val Kilmer und Angelina Jolie bei der Premiere von "Alexander" in Dublin, 2005

