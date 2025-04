Kajol bezeichnet sich selbst als faule Schauspielerin

Kajol (50) hat kürzlich bei einer Veranstaltung der Expresso-Sessions über ihre Karriere und ihre Entscheidung, immer wieder Pausen von der Schauspielerei einzulegen, gesprochen. Die Inderin erklärte, dass sie vermutlich "die Schauspielerin mit dem geringsten Arbeitspensum" sei. Dabei betonte sie laut Hindustan Times, dass ihr Erfolg nicht auf ihrer Filmfamilie basiert, obwohl sie die Tochter der Schauspiellegende Tanuja und Enkelin der Regisseurin Shobhna Samarth ist. "Was ich heute bin, hat nichts mit meiner Herkunft zu tun. Es geht um die Arbeit und Entscheidungen, die jede Frau für sich selbst trifft", erklärte sie. Zudem fügte Kajol hinzu: "Arbeit ist nur ein Teil des Lebens und Pausen sind genauso wichtig."

Bekannt wurde Kajol durch ihre authentische Schauspielleistung in den 1990er-Jahren, angefangen mit ihrem Debüt in "Bekhudi" im Jahr 1992. Mit legendären Filmen wie "Dilwale Dulhania Le Jayenge", "Kuch Kuch Hota Hai" und "Kabhi Khushi Kabhie Gham" schrieb sie Filmgeschichte. Doch die 50-Jährige war immer entschieden darin, Pausen einzulegen, um sich ihrer Familie zu widmen. Nach der Geburt ihrer Tochter Nysa im Jahr 2003 zog sie sich weitgehend aus der Filmwelt zurück und war erst nach der Geburt ihres Sohnes Yug 2010 in ausgewählten Projekten wie "Fanaa" und "My Name Is Khan" zu sehen. Ihre Rückkehr mit "Dilwale" 2015 an der Seite von Shah Rukh Khan (59) war der erneute Beweis, dass sie trotz längerer Auszeiten immer noch die Herzen ihrer Fans erobern kann.

Am Set von "Dilwale" hatte Kajol bewiesen, dass sie nicht nur eine großartige Darstellerin ist, sondern auch eine echte Lebensretterin. Während der Dreharbeiten in Island geriet ihr befreundeter Co-Star in eine gefährliche Situation, als er beinahe einen Wasserfall hinuntergestürzt wäre. Dank der schnellen Reaktion von Kajol konnte Shah Rukh jedoch vor dem tiefen Sturz bewahrt werden. "Vielen Dank, dass du mir mein Leben gerettet hast!", betonte der "King of Bollywood" in einem Making-of-Video ihr gegenüber. Kajol, schlagfertig wie immer, hat daraufhin gescherzt, dass er ihr nun etwas schulde.

Getty Images Yug Devgan mit seiner Mutter Kajol, Oktober 2022

Getty Images Kajol und Shah Rukh Khan, November 2015

