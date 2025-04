Shah Rukh und Kajol werden als Statuen in London verewigt

Bollywood-Fans dürfen sich auf ein besonderes Highlight freuen: Eine Statue von Shah Rukh Khan (59), auch bekannt als der "King of Bollywood", und Schauspielkollegin Kajol (50) wird bald in Londons berühmtem Leicester Square enthüllt. Anlass ist das 30-jährige Jubiläum des Kultfilms "Dilwale Dulhania Le Jayenge", in dem das Duo als Liebespaar Raj und Simran Generationen von Fans begeisterte. Das Denkmal wird Teil des "Scenes in the Square"-Trails, einer beliebten Statue-Reihe, die Filmikonen wie Harry Potter, Mary Poppins und Batman würdigt, wie BBC berichtet.

Mark Williams, stellvertretender Geschäftsführer der Heart of London Business Alliance, zeigte sich begeistert von dem Neuzugang: "Es ist fantastisch, Ikonen des internationalen Kinos wie Shah Rukh Khan und Kajol in den Trail aufzunehmen. [...] 'Dilwale Dulhania Le Jayenge' ist einer der erfolgreichsten und wichtigsten Bollywood-Filme aller Zeiten." Der Film gilt nicht nur als Meilenstein für den indischen Film, sondern ist auch der einzige Bollywood-Film, der in dieser Sammlung am Leicester Square vertreten ist. Die Liebesgeschichte beginnt mit einer gemeinsamen Zugfahrt in London und führt das Paar durch Europa und Indien.

Ihre Popularität strahlt bis heute aus, da der Film seit seinem Kinostart 1995 ohne Unterbrechung in indischen Kinos läuft. Damit hält er den Rekord für den am längsten laufenden Film in der Geschichte des Kinos! Gegenüber Press Trust of India verriet Kajol bereits, was ihr konkret an diesem historischen Blockbuster gefiel: "Ich mag die Figuren ebenso wie die Geschichte an sich. Ich war voll und ganz in diesen Film vertieft und habe ihn genossen. Ich liebe auch die Musik, wirklich alles daran. Es ist einfach ein Erlebnis."

Getty Images Poster von "Dilwale Dulhania Le Jayenge", Dezember 2014

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol, Dezember 2015

