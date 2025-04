Darum sind Shah Rukh Khan und Kajol nie ein Paar geworden

Sie zählen zu den beliebtesten Leinwandpaaren von Bollywood: Shah Rukh Khan (59) und Kajol (50). Ihre Chemie in Klassikern wie "Dilwale Dulhania Le Jayenge" oder "Kuch Kuch Hota Hai" ließ über Jahre hinweg Spekulationen darüber aufkommen, ob die beiden auch privat ein Paar hätten sein können. In einem vergangenen Interview mit NDTV wurden die beiden gefragt, ob sie sich eine romantische Beziehung hätten vorstellen können, wenn sie damals Single gewesen wären. Kajol verriet: "Ich glaube ehrlich gesagt nicht, denn zu der Zeit, als wir 'Baazigar' bereits sechs Monate zusammen drehten, war ich schon mit Ajay zusammen." Shah Rukh fügte humorvoll hinzu: "Ich war zu der Zeit auch mit Ajay zusammen."

Ihr erster gemeinsamer Film "Baazigar", in dem Shah Rukh einen zwielichtigen Charakter spielte, legte den Grundstein ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit. Nach diesem Blockbuster folgte eine Reihe von Hits, die ihre Popularität als Traumpaar steigerte. Trotz der unzähligen Gerüchte über ihre angebliche Romanze abseits der Leinwand, auf die beide stets humorvoll reagierten, waren die zwei Stars bereits früh in festen Händen. Shah Rukh heiratete noch vor seinem Filmdebüt seine Partnerin Gauri Khan, mit der er drei Kinder hat. Kajol begann 1994 ihre Beziehung mit Ajay Devgan, mit dem sie sich 1999 das Jawort gab. Das Paar lebt heute mit den gemeinsamen Kindern Nysa und Yug zusammen.

Obwohl die beliebten Bollywood-Stars heute als enge Freunde bekannt sind, war ihre Beziehung zueinander nicht immer so harmonisch. Zu Beginn ihrer Zusammenarbeit an "Baazigar" konnten sich die beiden kaum ausstehen. Kajol kam oft voller Energie zu den Dreharbeiten, was ihren Co-Star nicht selten zur Weißglut brachte. In einem Interview mit ABP News erinnerte sich der Inder daran, dass er bei einem hektischen Dreh verzweifelte: "Der Rest von uns war sehr müde und erschöpft und unser Kameramann war verhaftet worden, weil er keine Lizenz hatte. Und das einzige Geräusch überhaupt war Kajol!"

Getty Images Gauri und Shah Rukh Khan, Oktober 2011

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol, Dezember 2009

