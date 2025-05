Nicht Suhana Khan: Wird Nysa Devgan bald Bollywood erobern?

Nysa Devgan, die Tochter von Bollywood-Star Kajol (50), sorgt aktuell für ordentlich Wirbel in der indischen Filmwelt. Modezar Manish Malhotra hat vor wenigen Tagen auf seinem offiziellen Instagram-Profil neue Fotos von Nysa im glamourösen Brokat-Lehenga veröffentlicht und dazu eine Botschaft gepostet, die Hoffnung weckt. "Nysa, die große Leinwand wartet auf dich", schrieb er und markierte sie in seinem Beitrag. Die Aufnahmen und insbesondere die Worte des Designers entfachten sofort Spekulationen, ob die 22-Jährige tatsächlich bald ihr Debüt in Bollywood geben wird. Besonders spannend: Würde Nysa jetzt eine große Karriere in der Branche anstreben, könnte sie Star-Kids wie Suhana Khan (24), der Tochter von Shah Rukh Khan (59), echte Konkurrenz machen.

Schnell waren die sozialen Netzwerke von Euphorie und wilden Gerüchten überflutet. Nicht nur Fans, sondern auch Freunde wie Orry kommentierten begeistert den Beitrag mit "Ich kann dein Debüt gar nicht abwarten!", begleitet von freudigen Emojis. Kajol selbst hinterließ unter dem Post rote Herzen und befeuerte damit die Spekulationen zusätzlich. Dabei hatte die Schauspielerin erst vor Kurzem gegenüber News18 eigentlich klargestellt, dass ihre Tochter derzeit keinerlei Pläne für einen Einstieg ins Filmgeschäft habe. "Absolut nicht. Ich glaube nicht, dass sie das macht. Sie ist 22 Jahre alt, beziehungsweise wird es bald. Ich denke, sie hat entschieden, dass sie das jetzt nicht tun wird", so Kajol. Möglicherweise hat sich das aber inzwischen geändert.

Während Nysa nun immer mehr ins Rampenlicht rückt, ist Suhana bereits eine der gefragtesten Promi-Töchter in Bollywood. Erst vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass sie eine Hauptrolle im neuen Actionfilm "King" übernehmen wird. In diesem Projekt soll sie gemeinsam mit ihrem berühmten Vater vor der Kamera zu sehen sein. Insider berichteten gegenüber Bollywood Hungama, dass Shah Rukh entgegen aller Erwartungen nicht nur einen Gastauftritt habe, sondern eine tragende Figur verkörpern werde. Zudem soll der Film alle Erwartungen übertreffen: "Das Team arbeitet seit einem Jahr an der Vorproduktion, um sicherzustellen, dass alle Aspekte richtig abgedeckt werden – vom Drehbuch über das Ausmaß bis hin zur Action."

Getty Images Kajol, Dezember 2022

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri, Tochter Suhana und seinen Söhnen Aryan und AbRam

