Entschluss steht: Kajols Tochter Nysa bleibt Bollywood fern

Was für eine bittere Enttäuschung für Bollywood-Fans! Kajol (50) hat kürzlich bei einem Event gegenüber News 18 bestätigt, dass ihre Tochter Nysa Devgan derzeit keine Pläne schmiedet, in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern zu treten. "Sie ist 22 Jahre alt und ich denke, sie hat sich entschieden, dass sie im Moment nicht in Bollywood einsteigen möchte", verriet die beliebte Schauspielerin, die durch Filme wie "Kuch Kuch Hota Hai" zu einem der größten Stars der indischen Filmindustrie wurde. Trotz zahlreicher Spekulationen über ein mögliches Debüt bleibt Nysa, wie Kajol betonte, ihrer Entscheidung treu und zieht es aktuell vor, dem Rampenlicht fernzubleiben.

Neben dem Thema ihrer Tochter teilte Kajol auch ihren Rat an junge Talente, die in der Unterhaltungsbranche Fuß fassen möchten. Sie warnte eindringlich davor, sich von zu vielen Meinungen beeinflussen zu lassen. "Wenn du fragst, was du tun sollst, werden dir hundert Leute sagen, dass du deine Nase, deine Haare oder irgendetwas anderes ändern sollst", erklärte die Inderin. Ihr Tipp: Individualität bewahren und sich eine eigene Nische schaffen – sei es in der Schauspielerei oder auf anderen Plattformen wie den sozialen Medien. Sie betonte, dass vor allem Menschen im Gedächtnis bleiben, die aus der Masse herausstechen, anstatt sich anzupassen.

Inzwischen ist die 50-Jährige ein erfahrener Filmprofi, doch zu Beginn ihrer Karriere plagten sie ernste Zweifel. Kajol bekam daher wertvolle Tipps von ihrem Freund und Kollegen Shah Rukh Khan (59), wodurch ihre Karriere maßgeblich beeinflusst wurde – im positiven Sinne. Damals, mit gerade einmal 18 Jahren, stand die Bekanntheit nämlich kurz davor, ihre Karriere wegen eines nahenden Burn-outs und dem Druck an den Nagel zu hängen. "Mach dir keine Sorgen darum, einen Job zu bekommen. Versuch lieber eine gute Schauspielerin zu sein", ermahnte Shah Rukh seinen Co-Star laut India Today in dieser Lage. Diese Worte hinterließen bei Kajol einen bleibenden Eindruck und gaben ihr den Anstoß, an ihren Fähigkeiten zu arbeiten.

Yug Devgan, Kajol und Ajay Devgan, Dezember 2024

Shah Rukh Khan und Kajol, November 2015

