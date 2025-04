Neue Details zum Tod von Würstchenkönig Manni Kratz bekannt

Manfred Kratz, bekannt als "Würstchenkönig" und Betreiber des Kult-Imbisses "Manni's Treff" in Marbella, ist tot. Der 71-Jährige starb am Morgen des 8. April 2025 in seinem Haus an der Costa del Sol, wo er mit seiner Frau lebte. Wie durch RTL nun bekannt wurde, brach Manfred plötzlich zusammen, während er seinem Gärtner die Tür öffnen wollte. Seine Frau war zu diesem Zeitpunkt im oberen Stockwerk. Nur wenige Tage zuvor hatte er einen Herzinfarkt erlitten und sich auf ärztlichen Rat hin Ruhe verschrieben.

Manfred war nicht nur ein erfolgreicher Gastronom, sondern hatte große Pläne für die Zukunft: Am Morgen seines Todes telefonierte er noch mit der Lektorin seiner geplanten Biografie, an der er seit einiger Zeit arbeitete. "Was der Bismarck unter den Fürsten ist, ist der Manni unter den Würsten" – mit diesem Slogan wurde er an der Costa del Sol zur lokalen Berühmtheit. Zahlreiche Fans und Freunde erinnerten sich in den sozialen Medien liebevoll an den lebensfrohen Unternehmer.

Im Jahr 1999 war Manfred nach Marbella ausgewandert. Ursprünglich für einen Urlaub angereist, entschied er sich kurzerhand, in der sonnigen Küstenstadt zu bleiben und eröffnete dort sein Restaurant "Manni's Treff". Neben seinem Erfolg in der Gastronomie wurde er mit der Dokureihe "Familie Kratz – Jetzt geht's um die Wurst" auch einem breiteren TV-Publikum bekannt. Manfreds Tochter Rebecca (39), bekannt aus Goodbye Deutschland, erfuhr während eines Urlaubs vom Tod ihres geliebten Vaters.

ActionPress Manfred Kratz und seine Frau bei Iris und Peter Klein

Instagram / manfred.kratz Rebecca Kratz und ihr Vater Manfred im Dezember 2023

