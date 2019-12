Rebecca Kratz (34) wagt sich an neue Herausforderungen! Die Unternehmerin, die durch Goodbye Deutschland einem breiteren TV-Publikum bekannt wurde, hat auf Marbella scheinbar ihr Glück gefunden. Dort lebt sie mit Ehemann Julio und der gemeinsamen Tochter Alaia. Auch beruflich ist die 34-Jährige dort voll durchgestartet, ihre Event-Firma Marbella in Style kann ein jährliches Wachstum verzeichnen. Vor zwei Jahren eröffnete sie zusätzlich, zusammen mit ihrem Vater Manfred, ein eigenes Restaurant. Doch das hat sie mittlerweile aufgegeben – und verfolgt direkt ein neues Ziel!

Denn der Gastronomie-Betrieb sei für die Powerfrau eine wirtschaftliche Schlappe gewesen. "Ich habe es aufgegeben, da es eine absolute Fehlinvestition war und ich auch keine Lust mehr auf den Restaurantbetrieb habe. Es war eine reine Selbstversklavung und dafür war mir meine Zeit als Mama und Geschäftsfrau zu schade", offenbarte die Blondine im Promiflash-Interview. Doch die Business-Lady hat sich neben ihrer Firma mittlerweile noch ein weiteres Standbein aufgebaut – sie ist in die Wedding-Planner-Branche eingestiegen! Dieses Projekt läge ihr besonders am Herzen, wie sie weiter verriet: "Wenn wir den ganzen Weihnachtsstress hinter uns haben, werde ich mich wieder voll und ganz um meine Hochzeits- und Event-Projekte, die für 2020 schon stehen, konzentrieren und versuchen, ganz viele Pärchen glücklich zu machen und ihre Traumhochzeiten verwirklichen zu können!"

Ihre eigene Märchenhochzeit feierte die Beauty im Herbst 2016. Die romantische Zeremonie im fand bei strahlendem Sonnenschein vor der wunderschönen Kulisse des türkisblauen Meeres in ihrer Wahlheimat statt. In ihren Liebsten Julio wirkt Rebecca noch so verliebt wie am ersten Tag. "Ich sage immer, Julio ist wie mein bester Freund, Bruder, Geliebter und Ehemann zugleich", schwärmte sie gegenüber Promiflash.

Instagram / rebeccakratzofficial Rebecca Kratz, Unternehmerin

Sonstige Rebecca Kratz mit ihrer Tochter Alaia und Mann Julio

Sonstige Rebecca Kratz und ihr Ehemann Julio

