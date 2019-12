Was für eine begabte Tochter! Vor vier Jahren ging Goodbye Deutschland-Auswanderin Rebecca Kratz (34)' großer Wunsch in Erfüllung: Sie wurde Mutter. Ihre Tochter Alaia ist mittlerweile der ganze Stolz der ehemals besten Freundin von Daniela Katzenberger (33). Die Entwicklung der Kleinen dokumentiert Rebecca gerne bei Social Media. Im Promiflash-Interview hat sie sogar noch einen weiteren Einblick gegeben: Ihr Sprössling ist mittlerweile Schulkind – und überzeugt dabei mit einer großen Sprachkenntnis!

Da Rebeccas Knirps in Marbella in Spanien aufwächst, wurde sie bereits mit vier Jahren eingeschult. Anfangs war das eine große Umstellung für Mutter und Tochter – doch die beiden haben sich mittlerweile daran gewöhnt. Durch den frühen Schuleinstieg scheint Alaia äußerst aufnahmefähig für neue Sprachen zu sein: "Alaia geht sehr gerne in die Schule, viel lieber als in den Kindergarten und spricht mittlerweile schon recht gutes Englisch. Somit ist sie fast dreisprachig und das denke ich, ist ein riesiger Vorteil für die Zukunft", freute sich die ehemalige Restaurant-Besitzerin im Gespräch mit Promiflash. Die Vierjährige kann demnach also schon Deutsch, Spanisch und Englisch.

Die Geburt ihres Mädchens hat Rebecca verändert – sie ist von der Partymaus zur absoluten Powermama gewachsen. Die 34-Jährige zeigt sich zufrieden mit dieser Entwicklung: "So soll es sein, denn alles hat seine Zeit und seinen Abschnitt. Und jetzt wird sich ganz auf die Familie konzentriert", erklärte die Hochzeitsplanerin.

Sonstige Julio, Alaia und Rebecca Kratz

Sonstige Alaia, Tochter von Rebecca Kratz

Sonstige Rebecca Kratz' Tochter Alaia mit Ehemann Julio

