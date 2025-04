Pascal Hens verpasst eigenes Abschiedsspiel wegen Verletzung

Das Abschiedsspiel für Pascal Hens (45) und Johannes Bitter (42) sollte ein großer Tag in der Hamburger Barclays Arena werden. Doch für Pascal, der nicht nur als ehemaliger Handballnationalspieler, sondern auch als Let's Dance-Gewinner bekannt ist, nahm der Anlass eine unerwartete Wendung: Er zog sich im Vorfeld einen Achillessehnenriss zu und wird daher nicht wie geplant auf dem Feld stehen können. In einem Instagram-Video teilte der 45-Jährige am Dienstag mit: "Manchmal läuft es beschissen, in dem Fall sehr beschissen." Trotzdem soll das Event mit über 10.000 verkauften Karten stattfinden, und Pascal wird sein Team von der Seitenlinie aus coachen.

Das Abschiedsspiel, bei dem "Team Pommes", unter Pascals Leitung, gegen "Team Jogi", angeführt von Johannes Bitter, antreten wird, war seit Monaten in Planung. Die zwei Freunde und ehemaligen Nationalmannschaftskollegen hatten sich Ende des letzten Jahres für das Event entschieden, nachdem Johannes sein letztes Pflichtspiel absolviert hatte. Während letzterer, einstiger Star-Torhüter des HSV Hamburg, einsatzbereit ist, muss sich Pascal mit seiner Rolle als dritter Trainer begnügen. "Das Spiel findet trotzdem statt. Lasst uns einen überragenden Tag haben", erklärte der frühere Schlag den Star-Gewinner kämpferisch und versprach, das Beste aus der Situation zu machen.

Pascal Hens, der in der Handballwelt liebevoll "Pommes" genannt wird, gehört zu den bekanntesten Gesichtern seines Sports. Von 2003 bis 2016 spielte er beim HSV Hamburg, wurde 2011 deutscher Meister und gewann 2013 die Champions League. Nach seinem Rücktritt 2017 feierte Pascal eine erfolgreiche Karriere im Fernsehen: unter anderem als Teilnehmer bei The Masked Singer sowie als Gewinner von "Let's Dance" an der Seite von Profitänzerin Ekaterina Leonova (37). Darüber hinaus ist der zweifache Vater für seinen Humor und seine lockere Art bekannt. Auf Instagram begegnete Pascal seiner Verletzung mit Galgenhumor – ganz im Stil des gebürtigen Wiesbadeners, der selbst aus Rückschlägen oft das Beste macht.

Getty Images Handballtorwart Johannes Bitter applaudiert dem Team nach einer Niederlage in Hamburg, 2021

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens nach ihrem Sieg bei "Let's Dance", 2019

