Diese Promis sind bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem"!

Eine neue, spannende TV-Show beginnt! Sonja Zietlow (55) ist schon ein alter Hase im Moderationsbusiness und begeistert unter anderem jährlich die Fans beim Dschungelcamp. Jetzt geht es aber bald schauriger zu: Sie moderiert die neue Sendung "Die Verräter – Vertraue Niemandem!". In der Krimi-Show treffen 16 Promis in einem Schloss aufeinander und spielen ein Spiel, in dem die Verräter unter ihnen enttarnt werden müssen. Und diese Stars sind bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" dabei!

Wie der Sender RTL jetzt bekannt gibt, befinden sich unter den Kandidaten unter anderem Anna-Carina Woitschack (30), Susan Sideropoulos (42) und Pascal Hens (43). Außerdem sind die Schauspielerin Christine Urspruch (52), der Rapper Jalil und die beiden Filmstars Florian Fitz (55) und Claude-Oliver Rudolph mit am Start. Die restlichen Kandidaten sind noch nicht bekannt.

"Die Verräter – Vertraue Niemandem!" startet mit sechs Folgen am 20. September und läuft dann immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL. Dabei gibt es unter den Prominenten im Spiel drei Verräter, die ihre Mitspieler bewusst hinters Licht führen und täuschen sollen. Die anderen Kandidaten müssen dann mithilfe von Challenges herausfinden, wer die Verräter sind! Das Format ist international schon ein richtiger Erfolg und läuft nun erstmals in Deutschland.

RTL / Stefan Gregorowius Susan Sideropoulos bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

RTL / Stefan Gregorowius Pascal Hens bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

