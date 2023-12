"The Masked Singer"-Lulatsch kann nicht Pascal Hens sein!

Steckt er wirklich unter der Maske? Seit einigen Wochen flimmert wieder die beliebte Rate-Gesangsshow The Masked Singer über die deutschen TV-Bildschirme. Im großen Halbfinale sind nur noch der Mustang, Klaus Claus, die Eisprinzessin, der Troll und der Lulatsch dabei. Vor allem beim Lulatsch haben bereits einige Fans auf Pascal Hens (43) getippt: Doch der ehemalige Profi-Handballer kann es nicht sein...

Aber warum? Aufmerksame Fans haben bereits auf X sehr viel spekuliert und herausbekommen, dass der 43-Jährige am heutigen Abend als Experte des Handballspiels des SC Magdeburg gegen die Rhein-Neckar Löwen vor Ort in Magdeburg ist. Auch auf seinem Insta-Account präsentiert sich Pommes vor wenigen Stunden gut gelaunt mit Handball-Kommentator Karsten Petrzika. Strahlend posiert der ehemalige Let's Dance-Sieger in der Magdeburger Sporthalle.

Doch wer könnte sonst unter dem Kostüm des Lulatsch stecken? Nach einer intensiven Indiziensuche von Promiflash können noch der Schauspieler Pasquale Aleardi (52) oder Sänger Adel Tawil (45) das große pelzige Tierchen sein. Vor allem für den Schauspieler spricht der Hinweis des Rüblikuchens sowie der rot/weiße Lollipop, das ein Indiz auf sein Heimatland, die Schweiz, sein könnte.

Instagram / pommes_23 Pascal Hens und Karsten Petrzika am 16. Dezember 2023 in Magdeburg

RTL / Stefan Gregorowius Pascal Hens bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

Getty Images Der Lulatsch bei "The Masked Singer" 2023

Was glaubt ihr, wer unter dem Kostüm des Lulatsch steckt? Adel Tawil. Pasquale Aleardi. Jemand anderes...



