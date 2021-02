Das Netz zeigt sich empört! Bei der gestrigen Ausgabe von "Schlag den Star" konnte sich Pascal Hens (40) gegen seinen Gegner Kevin Großkreutz (32) nach 14 Matches durchsetzen. Und diese hatten es in sich! Etwa das siebte namens "Quad Fat Bikes", bei dem der Ex-Fußballspieler Kevin per Zufallsprinzip dreimal so viele Runden fahren musste wie sein Kontrahent – und letztendlich gegen ihn verlor. Die Art und Weise, wie das Spiel aufgebaut war, fanden viele Zuschauer extrem unfair – und ließen ihren Frust im Internet ab!

Eine Münze entschied, dass Kevin in allen Runden als Erstes mit dem Bike fahren musste. Dabei hatte er jeweils drei Versuche, den Parkour immer schneller zu überwinden. Der Handballprofi Pascal musste daraufhin dessen Bestzeit schlagen, was er tatsächlich nach jeweils einem Durchgang schon schaffte. Auf Twitter äußerten sich zahlreiche User zu dem Match: "Also, die Regeln beim letzten Spiel waren für die Tonne. Kevin strampelt sich neun Runden einen Ast ab und Pascal fährt gemütlich drei Runden" und "Ungerecht, dass Kevin immer drei Runden vorlegen muss und Pommes in nur einer Runde alles klarmachen kann", lauteten nur zwei Tweets.

Sogar der Sieger des Spiels, Pascal, musste zugeben, dass er in dem Fall Glück gehabt habe: "Ey, Kevin. Großer Respekt. Ich muss mal Danke sagen an den Münzwurf!" Er hatte wohl selbst gemerkt, wie anstrengend das Match war. Auch der Moderator der Show Elton (49) merkte an, dass Kevin bei dem Spiel offenbar einen deutlichen Nachteil hatte.

Hein Hartmann / Future Image / ActionPress Pascal Hens, Promi-Darts-Weltmeister 2020

ActionPress / Titgemeyer, Michael Kevin Großkreutz beim Kampf von Manuell Charr und Alexander Ustinov

Getty Images Elton, 2019

