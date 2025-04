Vier Wochen nach Elise Caffees Tod: Mann Dan postet weiter

Elise Caffee, bekannt als Reise-Influencerin mit ihrem Account "3KidsTravel", ist Anfang März bei einem tragischen Autounfall in Mexiko tödlich verunglückt. Nur einen Monat nach ihrem Tod führt ihr Ehemann Dan Caffee ihre Arbeit auf der Plattform nun fort. In einem bewegenden Beitrag erklärte er via Instagram die Hintergründe zu dieser Entscheidung: "Meine Mädchen und ich sind untröstlich über den Verlust der großartigen Mom, aber wir wollen Elises Vermächtnis ehren, indem wir weiterhin die Welt bereisen." Gemeinsam mit ihren drei Töchtern hat die Familie bereits die erste Reise nach Elises Tod angetreten, denn sie sind sich sicher, dass ihre Mutter es so gewollt hätte.

In seinem Instagram-Beitrag stellt Dan klar, dass die erste Reise nach dem schweren Verlust alles andere als leicht gewesen sei: "Unsere süße Elise war eine unglaubliche Person, und wir hoffen, wir machen sie stolz." Nur drei Wochen nach ihrem Tod flog die Familie nach Ägypten – eine "bittersüße Reise", die Elise bereits vor ihrem Unfall geplant hatte. Dan und seine Töchter wollen weiterhin daran arbeiten, andere Familien zu inspirieren und durch die Plattform an Elises Mission zu erinnern. Sie möchten Familien dazu ermutigen, gemeinsam Abenteuer zu wagen – egal wie turbulent das Leben sein mag. "Wir hoffen, ihr verfolgt mit uns, wie es weitergeht", richtet er via Instagram einen Appell an ihre Follower.

Elise, die nach einem tragischen Lkw-Unfall am 6. März und mehreren Tagen im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag, wurde in der Online-Welt für ihre optimistische Einstellung und Inspiration geschätzt. Zusammen mit ihrem Ehemann und ihren Töchtern bereiste sie unzählige Länder. Mit "3KidsTravel" zeigte sie, wie erfüllend Reisen mit Kindern sein kann, und ermutigte dazu, alle Chancen zu ergreifen. In einem Interview vor ihrem Tod sagte sie: "Ich liebe es, meine Kinder in diese Welt mitzunehmen." Sie wird als Herz und Seele ihrer Plattform unvergessen bleiben. Dank Dans Engagement bleibt ihre Vision lebendig und für viele greifbar.

Anzeige Anzeige

Instagram/3kidstravel Elise Caffee mit ihrem Mann Dan und ihren drei Töchtern

Anzeige Anzeige

Instagram / 3kidstravel Elise Caffee, Reise-Influencerin

Anzeige Anzeige