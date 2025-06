Ex-Idol wurde wegen Aufforderung zur Prostitution angezeigt

Erst gestern mussten die Fans der K-Pop-Boyband The Boyz ganz stark sein. Völlig überraschend verließ Mitglied Ju Hak Nyeon (26) die Gruppe. Zunächst war nicht klar, warum. Nun kommen die Gründe für sein plötzliches Aus ans Licht: So soll der Musiker im Mai eine japanische Erotikdarstellerin für sexuelle Dienste bezahlt haben. Hak Nyeon wies die Beschuldigungen auf Instagram zurück – als sein Management Nachforschungen anstellte, soll er es schließlich zugegeben haben, wie allkpop berichtet.

In Südkorea gilt Prostitution als illegal. Nach dem Gesetz kann dies mit einem Jahr Gefängnis oder einer Geldstrafe von umgerechnet knapp 2000 Euro bestraft werden. Bei der Polizei in Seoul ging heute eine Anzeige gegen Hak Nyeon ein. Darin wird um die Untersuchung des Vorwurfs der Prostitution gebeten. "Obwohl sich das fragliche Verbrechen in Tokio, Japan, ereignete, ist Hak Nyeon als südkoreanischer Staatsbürger auch außerhalb von Südkorea für das Anbieten von Prostitution strafbar", heißt es dazu.

Gestern gab das Label One Hundred bekannt, dass Hak Nyeon nicht länger Teil von The Boyz ist. So habe er aufgrund von Problemen in seinem Privatleben die Gruppe und auch das Plattenlabel verlassen. Kurz danach tauchte ein Foto auf, das ihn mutmaßlich mit der japanischen Erotikdarstellerin zeigen soll – dieses brachte die Gerüchteküche mächtig zum Brodeln. Der 26-Jährige war seit 2017 Teil der K-Pop-Gruppe gewesen.

Instagram / _juhaknyeon_ Ju Hak Nyeon im Dezember 2023

Instagram / _juhaknyeon_ Ju Hak Nyeon im Dezember 2024

Getty Images The Boyz im Oktober 2022