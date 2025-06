Miyabi Kawais Beziehung zerbrach an der Pflege ihrer Eltern

Miyabi Kawai (51) hat ein schweres Jahr hinter sich. Die Moderatorin widmete sich vorrangig der Pflege ihrer krebskranken Mutter und ihres an Demenz leidenden Vaters. Dabei kam die Fashion-Expertin an ihre Grenzen und stellte ihre eigenen Bedürfnisse erst einmal hinten an. Auch ihre glückliche Beziehung zerbrach an der schweren familiären Situation. Bei der Ernsting's family Fashion Show spricht Miyabi offen mit Promiflash über die schmerzliche Trennung.

Anzeige Anzeige