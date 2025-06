Anna Camp und ihre Partnerin Jade geben Red-Carpet-Debüt

Anna Camp (42) und ihre neue Partnerin Jade Whipkey feierten ihr gemeinsames Debüt auf dem roten Teppich bei der Premiere des Films "Bride Hard" in Los Angeles. Die Schauspielerin, bekannt aus Pitch Perfect, zeigte sich an der Seite der Stylistin nur einen Monat, nachdem die beiden ihre Beziehung offiziell gemacht hatten. Anna strahlte dabei in einem hellblau funkelnden Kleid mit glamourösem Make-up, während Jade in einem klassisch-eleganten grauen Anzug posierte. Gemeinsam lächelten sie für die Kameras und wirkten sichtlich entspannt und glücklich.

Erst im Mai hatte Anna ein romantisches Bild von Jade im Netz geteilt, das mit den Worten "Ihr Lächeln ist ein Gedicht, ihre Augen sind Rosen, ihr Lachen ist Musik zum Tanzen" betitelt war. Nach dieser subtilen Offenbarung waren Anna und Jade bei gemeinsamen Ausflügen in Los Angeles gesichtet worden. Bereits im Februar hatten die beiden in einem TikTok-Video humorvoll über schlechte Dates aus ihrer Vergangenheit gesprochen. Dabei hatte Anna augenzwinkernd kommentiert: "Ich erwarte nichts mehr von Männern, weil ich jetzt eine Frau date – und es ist großartig."

Vor ihrer Beziehung mit Jade war Anna zweimal verheiratet: erst mit Michael Mosley (68) und später mit "Pitch Perfect"-Co-Star Skylar Astin (37). Beide Ehen endeten jedoch in einer Scheidung. Im Podcast "Podcrushed" sprach sie kürzlich offen über die Herausforderung, sich nach solchen Erfahrungen neu zu orientieren, und beschrieb ihre erste Ehe als "One-Night-Stand, der sieben Jahre dauerte". Mit Jade scheint die Schauspielerin nun ein neues Glück gefunden zu haben.

Getty Images Anna Camp und Jade Whipkey strahlen bei ihrem Red-Carpet-Debüt in Los Angeles, 2025

Getty Images US-Schauspielerin Anna Camp und ihre Freundin Jade Whipkey, 2025

Getty Images Anna Camp und Brittany Snow, "Pitch Perfect"-Stars