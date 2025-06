"Hochzeit auf den ersten Blick"-Nadine freut sich auf Baby

Nadine nahm im Jahr 2022 an der Kuppel-Show Hochzeit auf den ersten Blick teil – die große Liebe fand sie dort allerdings nicht. Mittlerweile hat sich in ihrem Leben jedoch viel geändert: Sie ist glücklich vergeben und erwartet mit ihrem Partner ein Baby! Auf Instagram teilt Nadine jetzt ihre Freude über die Schwangerschaft. "Der große Moment rückt immer näher – dann bist du endlich bei uns", schwärmt sie und fügt hinzu: "Wir freuen uns riesig auf dich und darauf, mit dir das Leben neu zu entdecken."

Die Schwangerschaft gab Nadine bereits im April bekannt. Damals veröffentlichte sie einen emotionalen Beitrag, in dem sie schrieb: "Das größte Glück der Welt wächst gerade in mir heran. Bald dürfen wir dich in unseren Armen halten und dir die Welt zeigen." Besonders die Verbundenheit zu ihrem ungeborenen Baby berührte dabei viele ihrer Fans. "Seit sechs Monaten spüre ich dich jeden Tag ein bisschen mehr – und es ist einfach unbeschreiblich schön", fügte sie hinzu. Die kommenden Wochen sind nun voller Erwartung, denn der Geburtstermin rückt immer näher.

Damals sorgte Nadines Ehe-Experiment mit Christoph für jede Menge Gesprächsstoff. Die Beziehung der beiden stand schon kurz nach den Flitterwochen unter keinem guten Stern. Besonders Christophs Schwierigkeiten, Nähe zuzulassen, belasteten die frisch geschlossene Ehe schwer. "Seine Umarmungen waren sehr verkrampft. Es ist ein bisschen schwierig, mit dieser ganzen Situation umzugehen", klagte die Maschinenbauingenieurin damals im TV. Auch positive Momente, wie ein romantischer Kuss auf einer Schiffstour, konnten die wachsende Distanz zwischen Nadine und dem Müllermeister nicht dauerhaft überbrücken.

Sat.1 Nadine, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2022

Instagram / nadine.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Nadine mit ihrem neuen Partner, 2025

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Christoph und Nadine

