Fans entsetzt von Influencerin Elise Caffees tragischem Tod

Der tödliche Unfall von Elise Caffee erschütterte heute die Welt. Die Reise-Influencerin starb in Mexiko, nachdem ein mit heißem Asphalt gefüllter Lkw in einer Massenkarambolage auf ihr Auto gekippt war. Elise soll nur wenige Tage danach an ihren Verletzungen und schweren Verbrennungen verstorben sein. Ihre Fans können es kaum fassen und drücken ihre Trauer unter den Posts auf ihrer Instagram-Seite aus. "Mein Herz ist gebrochen! Elise war einer der besten Menschen, die ich je gekannt habe. Sie war wunderschön, innerlich wie äußerlich", schreibt ein User. Auch eine Freundin aus der Gemeinde erinnert sich, weil Elise sie als eine der ersten willkommen hieß: "Unsere Familie trauert genau jetzt mit der Caffee- und Smith-Familie. Elise war so eine freundliche, talentierte, verlässliche und kluge Freundin."

Die Nachricht von Elises Tod wurde von ihrer Familie selbst verkündet. In einem emotionalen Statement wandten sie sich am Sonntag an die Fans der jungen Mutter. "Wir sind untröstlich über die Nachricht von Elises Tod heute Abend. Sie hat so lange durchgehalten und so hart gegen die unvorstellbar schwierigen Umstände gekämpft. Alles, was für sie getan werden konnte, wurde getan, und wir sind so dankbar, dass sie es noch nach Hause geschafft hat, um sich von ihrer Familie zu verabschieden, bevor sie von uns ging", heißt es in dem Statement. In ihrem Gedenken plant die Familie jetzt für kommenden Freitag einen Gottesdienst in der Gemeinde Cottonwood Heights im US-Bundesstaat Utah.

Auf der Spendenseite GoFundMe wurde zusätzlich noch während ihres Krankenhausaufenthaltes eine Aktion ins Leben gerufen, bei der Fans Elises Familie in ihrem Gedenken unterstützen können – bisher konnten bereits etwa 69.000 Euro gesammelt werden. Elise hinterlässt ihren Mann Dan und ihre drei Töchter. Zusammen teilte die Familie ihre Abenteuer rund um die Welt auf dem Instagram-Account 3kidstravel. Die fünf nahmen ihre Community mit auf ihre Ausflüge und hatten aber auch wertvolle Tipps für das Reisen mit der ganzen Familie. Mit ihrem Content erreichten sie rund 51.000 Follower.

Instagram / 3kidstravel Dan und Elise Caffee mit ihrer Familie in Seattle, Juli 2024

Instagram / 3kidstravel Elise und Dan Caffee, Reise-Influencer

