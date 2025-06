Anne Burrell (†55) war vor ihrem Tod noch total "lebensfroh"

Anne Burrell, die beliebte TV-Köchin und Star des Food Network, ist am Dienstag überraschend verstorben. Die Nachricht von ihrem plötzlichen Tod schockierte viele, darunter auch ihre Kollegin Melba Wilson, die Anne kurz vor ihrem Ableben als "gesund und lebensfroh" beschrieb. Nur wenige Tage vor ihrem Tod hatte Anne noch von ihrer Begeisterung für Karaoke und Brettspiele geschwärmt, wie TMZ berichtet. Am Morgen ihres Todes wurde sie von ihrem Ehemann Stuart Claxton leblos in der Dusche ihres Hauses in Brooklyn, New York, gefunden. Der Notruf ging um 7:50 Uhr ein, nachdem er sie zuletzt um 1 Uhr lebend gesehen hatte. Eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht bestätigt.

Im Gespräch mit dem Portal schilderte die Köchin, dass die TV-Bekanntheit bei einer Geburtstagsfeier vor knapp zwei Monaten bei bester Laune gewesen sei und sogar ausgelassen getanzt habe. "Anne hat nichts von gesundheitlichen Problemen erwähnt", betonte sie und beschrieb ihre Kollegin als eine energiegeladene, lebendige Persönlichkeit, deren Verlust für alle ein großer Schock sei. Sie erzählte in diesem Kontext auch, dass die dramatischen Umstände die Situation noch schwieriger machen: "Das macht alles so unfassbar und schwer zu begreifen."

Anne hinterlässt nach ihrem tragischen Tod ein geschätztes Vermögen von rund zwei Millionen Euro. Erst 2019 hatte die TV-Köchin ihr Lieblingsapartment in Brooklyn gekauft, das durch sein "kräftiges Eichenparkett" und die "großen Fenster" bekannt wurde. Laut US Weekly bezeichnete sie in einem Interview ihr Zuhause als "einen Ort voller Wärme, Farbe und Freude" und schwärmte vom traditionellen Flair der Nachbarschaft. Trotz einer noch offenen Hypothek wurde ihr Anwesen zuletzt auf knapp 1,7 Millionen Euro geschätzt.

Getty Images Anne Burrell, April 2022

Getty Images Melba Wilson, Tyson Beckford und Anne Burrell, April 2023

Getty Images Anne Burrell, TV-Köchin

